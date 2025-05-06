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AI＋永續轉型風暴來襲！勤業眾信點出金融業三大挑戰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
左起依序為中國信託銀行法金產品處處長蕭志鵬、金融監督管理委員會創新處副處長施宜君、政治大學金融科技研究中心主任王儷玲、國泰金融控股股份有限公司氣候長黃景祿、勤業眾信策略風險與交易服務部門執行副總經理李介文。業者提供
左起依序為中國信託銀行法金產品處處長蕭志鵬、金融監督管理委員會創新處副處長施宜君、政治大學金融科技研究中心主任王儷玲、國泰金融控股股份有限公司氣候長黃景祿、勤業眾信策略風險與交易服務部門執行副總經理李介文。業者提供

AI技術與永續發展雙軸驅動下，金融業正面臨前所未有的轉型壓力與機會。勤業眾信聯合會計師事務所攜手國立政治大學金融科技研究中心，於近日舉辦「2025金融科技研究報告系列論壇」—銀行場，會中發布最新研究《AI x 永續雙軸驅動—2025年金融科技趨勢與展望》，點出未來金融科技三大核心趨勢：AI賦能數據治理、智慧監理防詐升級、綠色金融加速落地，吸引金融監理機關、業界與學界熱烈關注。

金管會主委彭金隆強調，未來將修法強化創新實驗制度，打造跨界生態圈，推動金融科技穩健落地。政大金融科技研究中心主任王儷玲也指出，台灣須自主發展大語言模型，建立在地AI主權與資料共享機制，才能在AI浪潮中站穩腳步。

在AI應用上，金融業首要任務是強化數據治理。勤業眾信林彥良副總指出，資料準備不足與內外部整合困難，是金融業推動AI的主要瓶頸，建議業者成立數據治理中心、推動資料標準化，並積極參與產業間的數據聯盟合作，以提升模型部署效率。

在智慧監理與防詐領域，金管會副局長侯立洋透露，將強化AI偵測異常交易、可疑帳戶與跨境詐騙，並鼓勵業者共建技術平台。產業實際導入AI後，不僅分行效率提升，對高風險交易的識別率也顯著提高。金融聯盟導入聯邦式學習技術，實現模型共享，已成防詐重要利器。

永續金融方面，金管會創新處副處長施宜君表示，將擴大綠色金融政策推動力道，包含碳排數據建置、減碳策略揭露與永續人才培育等。勤業眾信李介文也補充，拒絕高碳排企業融資無助減碳，應結合科技進行碳盤查與ESG評級，讓綠色授信更透明可行，加速企業轉型，為台灣達成淨零目標鋪路。

此次論壇邀集來自金管會、政大、中信銀、國泰金（2882）等產官學界專家，共同交流前瞻觀點。勤業眾信總裁柯志賢表示，未來將持續整合全球資源與知識，成為台灣金融業強化國際競爭力的推手，迎向AI與永續共構的新時代。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢。業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢。業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所日前舉辦「AI x 永續雙軸驅動系列論壇銀行場」。業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所日前舉辦「AI x 永續雙軸驅動系列論壇銀行場」。業者提供
AI金融科技主題座談會，左起依序為國泰金融控股股份有限公司資深副總經理吳建興、金融監督管理委員會銀行局副局長侯立洋、政治大學AI創新實驗室執行長謝明華、中國信託銀行數位科技處處長王俊權、勤業眾信科技與轉型服務部門資深執行副總經理林彥良。業者提供
AI金融科技主題座談會，左起依序為國泰金融控股股份有限公司資深副總經理吳建興、金融監督管理委員會銀行局副局長侯立洋、政治大學AI創新實驗室執行長謝明華、中國信託銀行數位科技處處長王俊權、勤業眾信科技與轉型服務部門資深執行副總經理林彥良。業者提供

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