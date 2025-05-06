金融研訓和法蘭克福金融與管理學院簽MOU 台德攜手培育金融人才

台灣金融研訓院與德國法蘭克福金融與管理學院（Frankfurt School of Finance & Management）5日正式簽署合作備忘錄，雙方將共同推動金融人才培育、促進跨境知識交流，並深化在永續金融領域的策略合作，為亞洲與歐洲金融界搭建更緊密的連結。

此次合作是金融研訓院首度與歐洲頂尖學術機構締結正式夥伴關係，也是董事長雷仲達上任以來簽署的第一分國際合作備忘錄，具歷史意義，標誌著金研院拓展國際合作版圖的重要里程碑。

雷仲達表示，「本次合作展現了金研院推動金融專業人才國際化的堅定決心，也體現我們對永續金融發展的高度關注。永續已成為企業競爭力與長遠經營的核心要素。我們期盼與法蘭克福金融學院攜手，打造優質的跨境學習與交流平台，連結台灣與歐洲的金融專業社群」。

法蘭克福金融與管理學院以其在金融、管理、風險控管、ESG與永續金融等領域的專業聲譽享譽國際。未來雙方將合作規劃短期培訓課程、國際論壇、研究計畫與海外實地訪學，促進亞歐金融人才雙向交流與專業升級。

金融研訓院代表團此次完成德國行程後，將隨即前往英國，預計於5月7日與英國特許銀行家學院（The Chartered Banker Institute）簽署另一項國際合作備忘錄，展現金融研訓院積極拓展全球夥伴網絡。