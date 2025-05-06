中國信託產險小而美 下半年重要數位服務將陸續上線

中信金（2891）旗下中國信託產險去年的市占率雖未能入列前10大，但資產報酬率和投資報酬率表現卻相對亮眼。中信產表示，該產險的規模尚小，現階段更重視的是依照自身發展節奏，持續以高於產業的速度成長，滿足國人的保險需求。在策略上包括發展外部合作夥伴以及優化數位服務等。中信產預告，今年下半年，中國信託產險會有更多重要的數位服務陸續上線。

中信產表示，中國信託產險身為中信金控成員，第一要務為與集團各公司攜手，推出完整的商品與多元服務，以服務集團客戶；此外，也積極發展外部合作夥伴，廣泛接觸客戶，例如113年與遠傳電信（4904）合作，推出行動裝置保險與線上投保旅綜險，以創新商品和服務滿足客戶需求。

其次，厚實業務相關基礎建設與打造專業團隊，也是中信產現階段重點工作。中信產相當重視以創新做法，改善各項服務流程，例如113年起推出業界首創之車牌辨識輔助投保車險功能，大幅提升投保的便利性；而近期主管機關放寬保險業線上為家人投保旅平險的做法，中國信託產險也是首家向主管機關申請試辦的業者，預計在今年下半年，中信產會有更多重要的數位服務陸續上線。

值得一提的是，中信產去年的投資報酬率在同業排名第三，達3.35%。中信產分享操作策略，資產配置優先考慮獲利穩定與下檔支撐，交易操作著重期望報酬，不追求熱門題材與短線波動。