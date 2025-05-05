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終結連五紅！金控首季投資帳上翻黑 第2季才是深水炸彈

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

川普關稅戰重擊全球股債市，讓2025年第1季金控集團投資吃癟。據金管會截至2025年3月底統計，金控集團國內外投資帳上虧損66.8億元，終結連五季獲利，又以國內投資帳上評價單季虧了八成，成了帳面翻黑關鍵。

據統計，2024年底金控集團國內投資帳上收益2,186億元，2025年首季卻大幅縮水近9成到258.2億元，海外投資損失反收斂4成到325億元，等於「國內少賺了，海外少賠」，一減一增，使金控首季投資轉虧，第2季恐更慘。

一家金控主管說，金控海外投資以子壽險的股債部位為大宗，2025年首季金控國內外投資轉虧，仍以子壽險投資損益為關鍵。

一、第1季美元兌台幣仍小幅升1.2%，台股首季跌幅10%遠高於具參考性投資指標美國S&P500指數季跌4.6%，顯示國內投資評價利空，遠大於海外。

二、壽險業投資最多的美國穆迪A級公司債，3月底殖利率攀升到5.69%，季減4個基本點（1個基本點是0.01個百分點），新錢投資評價有利益，加上其他海外市場投資也轉佳，均讓金控海外投資損失縮減。

但該金控主管坦言，第2季恐是國內外投資將會大失血，尤其是4月開始台幣暴升、台美股持續下跌，美債波動劇烈，金控國內外投資帳上未實現損失恐將擴大。

川普關稅戰波及到貨幣戰，恐讓金控集團上半年金融資產未實現損失擴大，法人已示警，若到各金控淨值項下的其他權益陷入虧損，將影響各金控今年配發現金股息的能力，最愛擁抱金控股的存股族，明年荷包恐縮水。

依規定，金控淨值項下的「其他權益」出現虧損，金控就需提列相同數額的特別盈餘公積，金控對配息縮手、甚至可能發不出股息，又以壽險型金控衝擊最大。

金管會公布2025年第1季底，金控集團國內外曝險情況。以拆存、放款、投資合計的海外曝險29.13兆元，國內曝險46.44兆元，合計曝險額75.56兆元、季增1.3%。

前十大投資市場中，與上季相較，除法、英、日、韓、加拿大與阿拉伯聯合大公國外，僅美、中、港與澳洲等四大市場投資持續虧損，又以美國市場從去年第四季底虧損42.9億元，2025年第1季擴大虧損到208.7億元，等於單季投資大虧166億元，是前十大海外投資市場中，單季虧損最慘者。

美股Nasdaq首季跌幅最重10%吃掉了台幣貶值與美債價漲的利多，使美國市場成為單季虧損最重者。

陸港市場的投資虧損，續呈現「逐季縮小」，去年底投資虧損各是210億元和26億元，今年首季虧損已各收斂到189億元和9.8億元，主因是大陸政府頻祭出救市措施所致。

壽險業

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