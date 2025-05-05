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獨家／台幣暴升風暴襲來 金管會急召三大壽險

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

台幣連兩日暴升6%，市場憂壽險業成重災區。據透露，金管會5日找來國泰人壽、富邦人壽和南山人壽三大壽險業高層，了解台幣暴升對壽險業者清償能力與流動性衝擊，及各業者因應措施，全程由保險局長王麗惠主持。

會中這三家大壽險高層均向金管會表達，即便台幣升破30元，淨值比與資本適足率（RBC）都仍可在法定標準內，目前也未見大量保單解約潮，流動性無虞。依現行規定，RBC需維持200%以上，淨值比則需維持3%以上。

據數據顯示，今年前三月保費收入仍大於給付，等於保費是呈現「淨流入」，4月美國宣布對等關稅，5月台幣暴升，各壽險業保單給付的確有增加一點，但整體流動性無虞，各壽險業也保留帳上現金，以因應股債匯市波動。

就壽險業過往經驗，美元升值，保單解約多，但台幣升值、美元保單卻解約少，但有部分解約保戶則認為，台幣升值匯差可彌補利差。

各業者認為，目前是5月初，離6月底財報需計算RBC與淨值比還有兩個月時間，還有一段觀察期，台幣暴升，但台股走強、美債殖利率也尚稱平穩，這時候將會多保留帳上現金做因應。

至於是否因為台幣暴升，而增加避險？據了解，這三家壽險業都未表達要增加避險，認為目前避險比率是恰當的。今年整體壽險業避險比率約落在62~64%之間。

一家壽險業高層坦言，因市場強烈預期新台幣升值，NDF（海外無本金交割遠期外匯）非常貴，承作CS也滿了，這時候很難再大舉增加避險。

至於有外電和法人指出，這波台幣升值是壽險增加避險所致，壽險圈認為，這應該是指壽險業的「交易對手」買賣操作。

當壽險業要拿手上台幣換美元去海外投資時，需要大量美元，這時候壽險的交易對手也得做避險，但當台幣升值預期強烈，海外交易對手沒有人要去買美元，自然無法交易。

因交易對手無法拋補，壽險無法提高避險比率，目前改採新錢不換匯、或是美債利息匯回先換台幣，先降低美元資產，自然降低避險需求。

壽險業 新台幣 淨值比

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