關稅戰影響…金控第一季吃癟 敗在國內投資

川普關稅戰重擊全球股債市，讓今年第一季金控集團投資吃癟。金管會統計至三月底，金控集團國內外投資帳上虧損六十六點八億元，終結連五季獲利，其中又以國內投資帳上評價單季虧了近九成，成了帳面翻黑關鍵。

據統計，去年底金控集團國內投資帳上收益二一八六億元，今年首季卻大幅縮水八成八到二五八點二億元，海外投資損失反而僅收斂四成到三二五億元，顯示首季造成金控投資吃癟的凶手，反是國內投資，但第二季金控投資恐陷入慘況。

一家金控主管說，金控海外投資以子壽險的股債部位為大宗，今年首季金控國內外投資轉虧，仍以子壽險投資損益為關鍵。

第一，第一季美元兌台幣仍小幅升百分之一點二，台股首季跌幅百分之十遠高於具參考性投資指標美國Ｓ&Ｐ五百指數季跌百分之四點六，顯示國內投資評價利空，遠大於海外。

第二、壽險業投資最多的美國穆迪Ａ級公司債，三月底殖利率攀升到百分之五點六九，季減四個基本點（一個基本點是○點○一個百分點），新錢投資評價有利益，加上其他海外市場投資也轉佳，均讓金控海外投資損失縮減。

川普關稅戰波及貨幣戰，恐讓金控集團上半年金融資產未實現損失擴大，法人示警，若各金控淨值項下的其他權益陷入虧損，將影響各金控今年配發現金股息的能力，最愛擁抱金控股的存股族，明年荷包恐縮水。

依規定，金控淨值項下的其他權益出現虧損，金控就需提列相同數額的特別盈餘公積，金控對配息縮手、甚至可能發不出股息，又以壽險型金控衝擊最大。