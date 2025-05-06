彰銀永續運動會 傳遞正能量

彰化銀行（2801）歡慶120周年舉辦「永續希望運動會」，於3日在台北兒童新樂園登場，董事長胡光華與總經理簡志光到場與員工同樂，吸引超過2,000位員工及親友熱情參與。本次活動結合親子互動、理財觀念、公益推廣與永續理念，為社會注入更多的溫暖與正能量，也讓許多家庭留下難忘的歡樂時光。

彰化銀行表示，此次運動會活動內容豐富多元，多場精彩表演在希望舞台展開，包括YOYO家族熱力十足的唱跳秀、如果兒童劇團結合信託觀念感人又逗趣的原創音樂劇。

當日活動也特別設計多項寓教於樂的親子闖關遊戲，將永續價值與信託觀念自然融入遊戲體驗中。其中「圓滿人生拼圖」關卡藉由互動任務，提醒大家在生活中關注財務規劃、健康管理、家庭和睦與正向思維。另一關卡「風控高手」則活潑呈現信託服務在風險管理上的價值，讓參與者透過遊戲，理解將財富委託專業銀行信託管理的實用性與安心感，現場許多家長紛紛表示，原來信託可以這麼貼近生活，未來真的會考慮了解更多。

此外，「邁向永續 步步為贏」關卡則以人生不同階段為主題，引導參與者思考從學習成長、財富管理到家族傳承的每一步努力方向。而「富足人生關鍵字」關卡則鼓勵大家從信託管理、身心健康、關愛社會與活出熱情等面向，思考理想人生的樣貌，激發許多家庭的互動與討論。

彰化銀行特別邀請失親兒基金會、雙福基金會、樂山園基金會、財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會在「愛永續市集」設攤義賣，器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心亦設攤宣導自主醫療觀念。當日義賣與捐款收入將存入信託帳戶，彰化銀行為讓每一分愛心都能長久發揮影響力，免除該信託帳戶申辦及管理費用。

胡光華表示，彰銀一路走來始終秉持「熱忱、效率、創新」的經營理念及「彰銀守護 安心託付」的品牌精神為客戶提供各項金融服務，未來也持續用金融專業守護幸福，用信託服務延續愛心，為社會創造更多溫暖。