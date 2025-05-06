國銀反詐 App 全面升級

為積極協助民眾守護資產，銀行App紛紛改版升級，利用科技阻詐，如國泰世華CUBE App推出創新「帳戶安全險」；中信銀推出全台首創的「刷卡安全提醒」；台新銀升級「信用卡交易驗證」功能透過生物辨識增加手機門號身分驗證機制，強化交易安全性。

根據內政部警政署數據，2025年第1季的詐騙案件已突破4萬件，當中不乏釣魚簡訊詐騙型態。國泰世華銀行攜手國泰產險推出創新「帳戶安全險」，CUBE App用戶即日起只要完成「帳戶安全健檢」中的登入安全、交易安全、個資安全及系統安全等4大面向安全設定，前4.5萬名申請者即可獲得最高16,000元理賠保障。國泰世華銀近年陸續推出可依個人消費習慣設定的「卡片安全鎖」以及辨別是否為官方簡訊的「簡訊收件匣」功能；此次升級推出的CUBE App帳戶安全健檢機制，期透過結合「帳戶安全險」提供創新保障，為CUBE App用戶打造更安心、值得信賴的數位金融使用體驗。

中信銀行去年則升級中信銀行App，推出創新阻詐功能，客戶能自助鎖定帳戶、手機翻蓋即登出，亦可隨時進行帳戶「安全健檢」，此外，中信銀行App全新設計「刷卡安全提醒」，當系統偵測到客戶的信用卡交易與平日消費習慣不同時，App將即時發送通知，提醒客戶檢查交易明細，並可透過App申請爭議款項調查，協助快速識別潛在風險，避免財產損失，成為客戶的「刷卡守門員」。

台新銀行Richart Life App於近期再升級，除了提供既有簡訊驗證功能，此次更結合生物辨識與手機門號身分驗證技術，升級信用卡交易驗證機制，有效保障用戶交易安全。客戶僅需先登入Richart Life進行SIM卡身分驗證，日後台新信用卡線上交易即可透過生物辨識快速完成驗證。