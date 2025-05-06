三銀行提高員工酬勞比重

三家上市銀行為照顧基層員工，依法規擬定年度盈餘中提撥一定比率做為基層員工分派員工酬勞，以占整體可分配員工酬勞比率中的兩成起跳至35%之間，做為專門針對基層員工的酬勞分派，換算基層員工酬勞提撥比率均在年度盈餘1%以上，這將使基層員工的年度薪酬獲得提升與保障，預計今年股東常會通過後即可落實執行。

金管會要求上市櫃公司應依證券交易法第14條規定，增訂以年度盈餘提撥一定比率為基層員工分派酬勞。因此各家上市銀行今年股東常會均列入討論事項議程，但是各公司的員工酬勞提撥比率以及基層員工酬勞的比重，則是由各公司自訂。目前已公布修改公司章程的三家上市銀行包括台中銀、遠東銀與高雄銀，均已列入。

台中銀行指出，公司原定年度稅前盈餘，提撥0.5%至3%做為員工酬勞，員工酬勞其中的35%則是做為基層員工的員工酬勞，換算給予基層員工酬勞的比率， 可達年度盈餘的1.05%。

遠東銀年度扣除員工酬勞及董事酬勞前的本期稅前盈餘，提撥3.5%至4.5%為員工酬勞，員工酬勞中不低於25%為基層員工酬勞。高雄銀擬定銀行年度獲利，應提撥5%為員工酬勞，其中分派予基層員工的員工酬勞不低於1%。