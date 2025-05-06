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京城銀前四月 EPS 0.57元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

京城銀行（2809）、聯邦銀行（2838）昨（5）日公告自結2025年4月獲利，受到4月因川普關稅戰引發全球股災、資本市場震盪衝擊，京城銀4月單月獲利較前月腰斬，4月自結稅前盈餘2.69億元，稅後純益1.8億元，累計前四月稅前盈餘10.73億元，稅後純益8.11億元，年減65.9%，累計前四月每股稅後純益（EPS）0.57元。聯邦銀前四月稅後純益17.05億元，年增5.6%，累計EPS為0.42元。

不過，京城銀行過去放款華映踩雷的擔保品拍賣，已在3月初順利拍出，拍賣價金19.2億元將可望趕在上半年全數回沖，可挹注京城銀半年報獲利，預期應可扭轉京城銀前四月獲利比去年同期大幅衰退的局面。

京城銀前四月獲利表現平淡，因為2月有企金放款特定傳產客戶打入逾放，因此一次提列9億元備抵呆帳，導致2月單月虧損，3月台股大跌，資本市場動盪不利操作獲利，4月又因川普關稅戰衝擊全球股債，因此京城銀3月、4月連兩個月的獲利都比去年同月衰減約四、五成，3月雖較2月虧轉盈，但是4月單月又比3月腰斬。

台股 川普 資本市場

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