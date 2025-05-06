元大壽標下北市地上權

國產署今年首批國有地上權昨（5）日開標，元大人壽以約21.7億元標下台北市中山區住宅區土地，溢價率高達95.4％，這是繼2020年全球人壽標下國泰營區後，時隔五年再有壽險業者投標國有地上權。

元大人壽表示，主要是響應主管機關政策，擴大壽險資金投資台灣比重，協助創造國有財產運用效益與價值，同時取得穩定經常性收益。後續將依投標計畫積極展開運用，促進都市建設持續進步的同時，亦能供應更為充裕且優質的出租住宅。

由於國內債券市場收益率較難滿足壽險長期資產負債管理需求，考量明年度接軌二制度，元大人壽決定參與國產署地上權土地招標，以有效提升資產負債的幣別配適程度，提供長期穩定的經常性收益，並降低外幣投資的避險成本與日漸升高的匯率波動風險。

財政部國產署今年首批地上權共釋出七宗土地，昨日脫標三宗，標脫權利金合計約23.2億元，其中由元大人壽以21.7億元標下台北市中山區松江路大面積住宅區土地，最受矚目，溢價率高達95.4％。

國產署表示，此次標脫三宗土地皆為首次列標，其中二宗住宅區土地，包括位於台北市中山區土地位於松江路靜巷內，屬台北市精華地區難得的大面積標的，約為836坪，距捷運松江南京站約200公尺，鄰近協和婦女醫院及伊通公園，周邊銀行林立生活機能完善。

這宗難得的北市精華區大面積住宅用地共吸引兩封標單搶標，由元大人壽以約21.7億元得標，溢價率95.4％。另一宗住宅用地位於台中市南屯區，地廓方正、面積約410坪，屬新興發展地區，由大毅集團下的大毅生活以9,225萬元得標。

還有一宗標脫土地為台中市西屯區乙種工業區土地，由津悅食品公司以5,165萬元得標。

國產署表示，今年度第二批國有地上權標的預計6月16日公告、8月4日開標，同時6月底配合長照政策，將推出六宗指定產業招標設定地上權標的，土地使用分區為住宅區及鄉村區乙種建築用地。