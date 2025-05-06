金控海外曝險逼近30兆元

據金管會統計，2025年3月底金控海外曝險額攀升到29.12兆元，即將奔向30兆元大關，最大曝險池的美國市場曝險額10.36兆元，季增1,636億元，占整體海外曝險額也同步攀升到35.6%的史上新高，反映了美國市場風吹草動，牽動了金控海外投資成敗。

反觀金控對陸曝險額則續降到2.04兆、占比7%同寫史上新低，顯示金控集團依舊全速「進美、退陸」的此消彼長態勢。

一家金控主管說，惟第2季美元驟貶，以美元計價的海外曝險額換成新台幣，將會讓第2季海外曝險額走低，估美國市場曝險額占比也會略為下滑。

金管會是在2015年第2季開始，按季公布金控集團國內外曝險統計，該總曝險額是以投資淨額、放款淨額、存放及拆放金融同業這三者數字合計。截至2025年3月底，金控集團放款淨額32.72兆元、投資淨額39.22兆元，存放及拆放3.6兆元，合計國內外曝險額75.56兆元，季增1.3%，仍以投資占逾半數最大。