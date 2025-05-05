快訊

營養午餐廠商爆食安遭北市禁標 議員批「昨才停止供餐」：新北為何能得標

美股早盤／川普對海外電影課關稅再引憂 道瓊跌150點、Skechers暴漲25%

百想／廉惠蘭「苦盡柑來」奪女配角獎 女兒IU台下哭了

凱基證推定期定額「凱基e起存」 攜 citiesocial 送好禮再抽購物金

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

為鼓勵投資人持續透過紀律投資，凱基證券舉辦「凱基e起存」活動，提供小額存股低門檻及手續費均一價，更攜手電商平台citiesocial推出「存股購物祭」優惠，透過凱基證券定期定額並成功扣款，即可領取300元抵用金，扣款達指定門檻再抽5,000元購物金。

川普關稅重磅來襲，引起金融市場動盪不安，近期不論是定期定額買入市值型、高股息ETF或布局績優美股等，藉由長期分攤成本於股價回檔時逢低買入的投資策略，都受到投資人關注。

凱基證券表示，「存股購物祭」自即日起至2026年1月31日，無論新舊戶都有機會獲得多項存股好禮，完成台股、美股個股或ETF定期定額交易，成功扣款即享citiesocial抵用金300元。

單月成功扣款達新臺幣3,000元，可再獲一次 citiesocial購物金5,000元抽獎機會，累計次數無上限，購物金兌換序號可選購日本、韓國、歐美及台灣的智慧3C、人氣精品及戶外旅遊等多項優質產品。

針對大多數年輕投資人初入股市，遇到不知如何挑選個股或ETF標的痛點，凱基證券作為引領數位科技趨勢的證券商，打造出領先同業的數位金融服務，憑藉專業團隊和AI頂尖智能的「雙腦」優勢推出「AI助理」功能，一鍵提供個股短線AI預測及長線研究報告參考，讓投資人掌握個股動向。

凱基證券亦為首家券商推出個人化智能推播，能根據客戶庫存、自選股及交易行為偏好，主動提供研究報告、市場趨勢、技術分析和帳務資訊等個人化關鍵訊息，幫助年輕投資人穩健做好理財規劃。

凱基證券建議，有存股需求的投資人，可透過「隨身e策略」APP定期定額輕鬆存台美股，藉由台股日日扣功能、百元起存、組合單購物車；美股最低10美元起存等特色，搭配定期定額手續費均一價優惠，無痛養成投資紀律，克服追漲殺跌的人性弱點，打造穩健資產配置組合。

凱基證 存股

延伸閱讀

凱基證券推定期定額「凱基e起存」 攜手 citiesocial 送好禮

00878配息0.47元…今年金融配息表現還不錯！孫太：恭喜所有存00878的投資人

00878、00919、0056三檔組月配息收1萬！存股哥「門檻真的不高」：總金額100萬出頭

00878「逆風前進」本季擬配0.47元！存股哥領6萬3：所有股息會繼續全部投入

相關新聞

台幣急升 滿手美元怎麼理財？銀行業給這建議

台幣急升，民眾擠爆銀行換匯，滿手美元該如何理財，銀行業者表示，保守型投資人可選擇等級債券或債券型基金，積極型投資人可透過...

央行出手！匯市成交大量 台幣升至30.145元

央行總裁楊金龍將在4點半召開記者會說明當前匯市情況，而在記者會召開前半小時，央行展現護市之姿，出手把台幣匯率在終場拉回3...

央行為新台幣收「驚」 收盤價穩住3字頭

新台幣匯價5日洗三溫暖，台北外匯經紀公司新台幣匯價今收盤終於守住「３」字頭，出口商經歷了新台幣「雲霄飛車」的行情。今天新...

第7家加入戰局！台新人壽首張分紅保單「台鑫旺」問世

分紅保單市場競爭進入白熱化，愈來愈多家壽險公司加入市場，搶食大餅，除了先前的保誠人壽、富邦人壽、法國巴黎人壽、安達人壽外...

新光保全AED守護台北101垂直馬拉松選手

新光保全瞄準健康照護需求商機，國人近年來對於運動愈來愈重視，面對高強度的賽程挑戰，選手不僅要有過人的體能，更需要完善的賽...

凱基證券推定期定額「凱基e起存」 攜手 citiesocial 送好禮

川普關稅重磅來襲，引起金融市場動盪不安，近期不論是定期定額買入市值型、高股息ETF或布局績優美股等，藉由長期分攤成本於股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。