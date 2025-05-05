台幣急升 滿手美元怎麼理財？銀行業給這建議

台幣急升，民眾擠爆銀行換匯，滿手美元該如何理財，銀行業者表示，保守型投資人可選擇等級債券或債券型基金，積極型投資人可透過四成股、六成債來分散風險；至於一般非投資導向的旅遊需求，可把握短期機會。

銀行業者指出，保守型投資人，建議可考慮投資等級債券或債券型基金，目前中天期債券的殖利率約落在4.8%至5.5%，在台幣低利環境下仍具吸引力。若屬積極型投資人，銀行業者建議可以適度配置股票型基金或ETF，但目前股債配置比重應該控制在四成股票、六成債券，以分散波動風險。

針對擔心匯損的投資人，銀行業者指出，這波台幣升值主要為短期現象，並非所有亞幣同步升值，長期外幣配置策略不應改變，投資人不需要急於將美元換回台幣。如果對美元信心不足，可考慮將部分資金轉向歐元或日圓等強勢貨幣，進行風險分散。

銀行業者強調，貨幣應視為長期配置工具，不宜頻繁操作匯差。美元在保險、置產、旅遊等方面具實質需求，仍是台灣投資人主要的資產配置標的。由於本地固定收益產品選擇有限，高資產族群也常將資產配置於美元產品。

至於小資族，銀行業者表示，台幣強勢時可預先兌換旅遊所需外幣，如日圓、韓元或新加坡幣，視為實用換匯，而非投資操作。

整體而言，銀行業者指出，台幣升值為短期現象，長期投資人無須因匯率波動調整美元資產部位，維持強勢貨幣穩定配置仍是關鍵策略。