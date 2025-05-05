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國產署四筆地上權 元大人壽以21.7億元得標

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

元大人壽今天以21.777億得標財政部國有財產署台北市中山區長安段三小段271-2 地號等四筆地上權案，元大壽表示，這主要是響應主管機關政策，擴大壽險資金投資台灣的比重，協助創造國有財產的運用效益與價值，同時取得穩定的經常性收益，並藉由良好的土地運用規劃，增益全體國民的福利。

元大人壽表示，後續將在遵循主管機關各項法令規範的前提下，依據投標計畫積極展開運用，促進都市建設持續進步的同時，亦能供應更為充裕且優質的出租住宅。

由於國內債券市場的收益率較難滿足壽險長期資產負債管理的需求，考量明年度接軌二制度，元大人壽決定參與國產署地上權土地招標，以有效提升資產負債的幣別配適程度，提供長期穩定的經常性收益，並降低外幣投資的避險成本與日漸升高的匯率波動風險。

元大人壽 地上權

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