快訊

邱軍涉酒駕撞死運將逃逸 檢起訴移審…法官裁定20萬交保

直播／央行出手！匯市成交大量 台幣升至30.145元

虐童案傳喚鑑定人調查 劉彩萱竟「自稱」童年受家暴才犯案

期貨商反詐治理評鑑 展現檢舉期貨詐騙案初步成果

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所為響應行政院「打詐綱領2.0」，自2025年4月至9月舉辦期心期力期貨商反詐治理評鑑活動，截至4月30日止，14家專營期貨經紀商全數提交期貨商反詐治理計畫，同時，評鑑舉辦首月期貨商共繳出蒐報檢舉近40件期貨詐騙案件的成績單，充分展現公私協力、落實期貨市場反詐治理的決心。

期交所發現業者所提交的反詐治理計畫有三個特點，包括：1.打詐督導主管由總經理，或副總經理擔任；2.打詐單位由公平待客委員會，或另設立跨足多部門的任務編組擔任，透過部門分工合作協力打詐，並訂有制度化、常態化的打詐政策；3.業者為激勵公司員工積極投入打詐，採取給予獎金、連結績效等激勵措施、舉辦防詐宣導活動，訪談客戶及蒐集期貨詐騙案件等，全體動員支持識詐防詐活動。

根據期交所統計，評鑑活動實施首月，期貨商蒐報期貨詐騙案件相當積極，共有統一期貨、元大期貨、台新期貨、富邦期貨、元富期貨、群益期貨、永豐期貨、華南期貨、凱基期貨等9家期貨商經網路蒐報查獲期貨詐騙案件，並向社群平台或165詐騙專區或專線檢舉近40件期貨詐騙案件，平均每個營業日期貨商檢舉1至2件期貨詐騙案件。整體期貨商檢舉的期貨詐騙案件成果，期交所業於官網之「期貨商反詐騙聯防行動專區」分享，交易人點擊該專區即可獲取了解期貨詐騙資訊。

經分析目前期貨商申報有關利用期貨詐騙手法主要類型，為：1.從事非法期貨顧問，透過臉書，以免保證金、保證獲利，甚至以十倍獲利為誘因，也有引誘客戶加入LINE群組，或加入一對一LINE聊天；2.偽冒期貨商公司網站邀約民眾加入投資；3.偽冒期貨商從業人員邀約交易人加入投資；4.假冒學校或政府教育機構網站推介期貨投資；5.前述手法再搭配假借財經名人現身說法招攬加入投資。

期交所呼籲交易人，從事期貨交易一定要透過經主管機關核可的合法期貨業者進行，自身權益才可獲得保障，合法業者名單可至期交所公司網站「交易制度」功能項下查詢期貨商及期貨交易輔助人名冊，或期貨公會網站「相關連結」項下會員名冊查詢合法期貨業者之基本資料，再以電話向期貨業者查證，若不慎已於地下期貨開戶並匯出款項，請立即致電165反詐騙專線及110報案。另外，民眾如對相關招攬行為心存疑慮，應先停看聽，並至期交所「期貨商反詐治理評鑑專區」中查詢「期貨商反詐騙聯防行動專區」期貨商分享近期的期貨詐騙手法，避免踏入陷阱。

期交所 臺灣期貨交易所 詐騙

延伸閱讀

雲林21場求職防詐宣導將開跑 提醒3準備7不原則

從投行看大陸／上海自由貿易帳戶最新政策解析

期貨商論壇／黃金期 價格向上

期貨商論壇／半導體30期 硬挺

相關新聞

央行出手！匯市成交大量 台幣升至30.145元

央行總裁楊金龍將在4點半召開記者會說明當前匯市情況，而在記者會召開前半小時，央行展現護市之姿，出手把台幣匯率在終場拉回3...

央行為新台幣收「驚」 收盤價穩住3字頭

新台幣匯價5日洗三溫暖，台北外匯經紀公司新台幣匯價今收盤終於守住「３」字頭，出口商經歷了新台幣「雲霄飛車」的行情。今天新...

第7家加入戰局！台新人壽首張分紅保單「台鑫旺」問世

分紅保單市場競爭進入白熱化，愈來愈多家壽險公司加入市場，搶食大餅，除了先前的保誠人壽、富邦人壽、法國巴黎人壽、安達人壽外...

新光保全AED守護台北101垂直馬拉松選手

新光保全瞄準健康照護需求商機，國人近年來對於運動愈來愈重視，面對高強度的賽程挑戰，選手不僅要有過人的體能，更需要完善的賽...

凱基證券推定期定額「凱基e起存」 攜手 citiesocial 送好禮

川普關稅重磅來襲，引起金融市場動盪不安，近期不論是定期定額買入市值型、高股息ETF或布局績優美股等，藉由長期分攤成本於股...

「TOPS 台北好購」揭曉 元富證券榮獲採購貢獻獎「銀獎」

新光金控旗下元富證落實綠色採購獲肯定。北市產業發展局5月2日舉辦「2025第一屆TOPS台北好購採購獎」頒獎典禮，元富證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。