期貨商反詐治理評鑑 展現檢舉期貨詐騙案初步成果

臺灣期貨交易所為響應行政院「打詐綱領2.0」，自2025年4月至9月舉辦期心期力期貨商反詐治理評鑑活動，截至4月30日止，14家專營期貨經紀商全數提交期貨商反詐治理計畫，同時，評鑑舉辦首月期貨商共繳出蒐報檢舉近40件期貨詐騙案件的成績單，充分展現公私協力、落實期貨市場反詐治理的決心。

期交所發現業者所提交的反詐治理計畫有三個特點，包括：1.打詐督導主管由總經理，或副總經理擔任；2.打詐單位由公平待客委員會，或另設立跨足多部門的任務編組擔任，透過部門分工合作協力打詐，並訂有制度化、常態化的打詐政策；3.業者為激勵公司員工積極投入打詐，採取給予獎金、連結績效等激勵措施、舉辦防詐宣導活動，訪談客戶及蒐集期貨詐騙案件等，全體動員支持識詐防詐活動。

根據期交所統計，評鑑活動實施首月，期貨商蒐報期貨詐騙案件相當積極，共有統一期貨、元大期貨、台新期貨、富邦期貨、元富期貨、群益期貨、永豐期貨、華南期貨、凱基期貨等9家期貨商經網路蒐報查獲期貨詐騙案件，並向社群平台或165詐騙專區或專線檢舉近40件期貨詐騙案件，平均每個營業日期貨商檢舉1至2件期貨詐騙案件。整體期貨商檢舉的期貨詐騙案件成果，期交所業於官網之「期貨商反詐騙聯防行動專區」分享，交易人點擊該專區即可獲取了解期貨詐騙資訊。

經分析目前期貨商申報有關利用期貨詐騙手法主要類型，為：1.從事非法期貨顧問，透過臉書，以免保證金、保證獲利，甚至以十倍獲利為誘因，也有引誘客戶加入LINE群組，或加入一對一LINE聊天；2.偽冒期貨商公司網站邀約民眾加入投資；3.偽冒期貨商從業人員邀約交易人加入投資；4.假冒學校或政府教育機構網站推介期貨投資；5.前述手法再搭配假借財經名人現身說法招攬加入投資。

期交所呼籲交易人，從事期貨交易一定要透過經主管機關核可的合法期貨業者進行，自身權益才可獲得保障，合法業者名單可至期交所公司網站「交易制度」功能項下查詢期貨商及期貨交易輔助人名冊，或期貨公會網站「相關連結」項下會員名冊查詢合法期貨業者之基本資料，再以電話向期貨業者查證，若不慎已於地下期貨開戶並匯出款項，請立即致電165反詐騙專線及110報案。另外，民眾如對相關招攬行為心存疑慮，應先停看聽，並至期交所「期貨商反詐治理評鑑專區」中查詢「期貨商反詐騙聯防行動專區」期貨商分享近期的期貨詐騙手法，避免踏入陷阱。