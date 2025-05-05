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第7家加入戰局！台新人壽首張分紅保單「台鑫旺」問世

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

分紅保單市場競爭進入白熱化，愈來愈多家壽險公司加入市場，搶食大餅，除了先前的保誠人壽、富邦人壽、法國巴黎人壽、安達人壽外，凱基人壽及台灣人壽則在今年4月陸續開賣，台新人壽5日正式宣告進軍分紅保單市場，推出首張「台鑫旺分紅終身壽險」，以協助民眾從容面對高齡少子化時代的來臨，至此已有七家保險保險公司推出分紅保單。

國發會2024年提出最新2024-2070年人口推估結果，顯示台灣未來長期少子高齡化現象將更趨明顯，且每位老年人口所能仰賴的青壯年人口比例持續下滑，未來青壯年負擔持續加重。為滿足國人對家庭保障、儲備子女教育基金、規劃退休養老及資產傳承的多重需求，台新人壽推出首張分紅保單「台鑫旺分紅終身壽險」。

台新人壽表示，隨著老年人口增加，幼年人口減少，造成家庭結構變遷，每個人都有必要及早規劃，方能有效減輕未來可能面臨負擔與風險。最新推出「台鑫旺分紅終身壽險」商品，為台幣躉繳之終身壽險，一次繳費，可以保障終身（至110歲），投保年齡0歲~80歲，保障範圍涵蓋身故保險金、完全失能保險金、祝壽保險金、生前需求保險金等給付項目，可彌補家庭壽險保障之不足，在高風險時代分散人生風險，讓家人可以保有生活品質。

分紅保單最大特色除提供壽險保障外，透過分紅機制，還有機會根據保險公司經營績效，共享分紅帳戶長期穩健經營成果。台新人壽「台鑫旺分紅終身壽險」除提供壽險保障功能外，保戶於條款約定之保單年度起，只要契約持續有效就有機會享有雙重紅利「年度保單紅利」及「終期保單紅利」給付，其年度保單紅利給付可選擇現金給付或儲存生息，終期保單紅利給付方式為現金給付，透過資金彈性靈活運用，讓保戶能更彈性及周延滿足人生不同階段需求。

台新人壽表示，個人財務規劃不僅應與人生周期同步調整，更應透過分散風險原則來應對外部環境挑戰，才能幫助個人資產穩健成長，支應未來所需及家族資產傳承。分紅保單具有壽險保障、資產累積與分紅等特性，民眾可依照自身需求和財務狀況來適切規劃；台新人壽提醒，分紅保單紅利屬於非保證給付項目，是否分配會視保險公司經營狀況而定。台新人壽秉持穩健經營策略，與保戶分享經營成果，讓民眾享有壽險保障同時，還能透過分紅機制兼顧長期資產累積，擁有更完備家庭保障與財務規劃。

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