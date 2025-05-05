女性失智風險為男性2倍 善用保險增加照護保障超前部署

現代女性擁有更多自主選擇的權利，無論是婚姻型態、或是否育兒，皆可依個人意願決定；然而，有一項人生重要階段是無法選擇的──那就是「更年期」。儘管更年期為所有女性必經過程，但多數人仍對其健康風險認知十分有限。事實上，更年期不僅帶來生理與心理變化，美國更年期協會更發現其可能是影響神經退化性疾病的潛在因素，尤其與引發阿茲海默氏症與巴金森氏症的罹病因子呈現高度相關，而女性罹患阿茲海默氏症的風險約為男性的兩倍，對此，壽險業者建議透過保險規劃增加照護保障，超前部署。

英國阿茲海默氏症協會研究顯示，女性罹患阿茲海默氏症的風險約為男性的兩倍，雖然巴金森氏症在女性中比例略低，但醫學已證實，更年期後雌激素驟降，將降低大腦的神經保護力，是造成女性罹病風險升高的重要因素之一。友邦人壽建議，家中有女性成員的家庭應及早了解相關健康風險，透過認識與進行保險規劃來轉移風險，有助於降低更年期帶來的衝擊。

友邦人壽總經理侯文成表示，現代女性擁有更多人生選擇權，可恣意打造各個人生階段的精彩樣貌，但也應留意身體與生理變化為自身帶來的潛在風險，需把握關鍵時機，提早為自己與家人預備因應機制；更可善用保險商品提供的照護保障，讓自己從容迎接人生中每一個階段。

根據2024年衛生福利部資料，全台65歲以上失智人口約為35萬人，預估至2041年將成長至68萬人，其中女性占比偏高，失智人口男女比例約為2：3。阿茲海默氏症為最常見的失智症類型，約占整體失智症的六成，女性約在45至55歲之間雌激素大量流失邁入更年期，更年期常見症狀包括失眠、盜汗、心悸、易怒、憂鬱、記憶力下降及情緒波動的生理變化。

研究亦指出，女性停經年齡愈早，罹患阿茲海默氏症的可能風險也愈大；美國凱斯西儲大學的研究顯示，女性因擁有兩條X染色體，導致USP11基因數量比男性更多，或與阿茲海默氏症罹患率較高有關。至於巴金森氏症，也常於女性更年期後期出現，長期下來更可能演變為神經退化性疾病。

面對不可逆的生理變化，除了透過地中海飲食、多蔬果少紅肉、遠離菸酒、規律運動與釋放壓力等方式進行風險控制，友邦人壽推出的「友邦人壽樂扶照護利率變動型終身保險」也可協助打造防護傘，保障內容不僅涵蓋嚴重阿茲海默氏症與嚴重巴金森氏症等數項嚴重特定傷病，同時也提供失能風險的補強，讓被保險人無論面對慢性疾病或突發意外，都能獲得實質金援，協助穩定家庭經濟與照護品質。