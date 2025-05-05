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關稅政策影響企業獲利結構 多重資產動態配置可攻可守

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
科技生命周期—鎖定五大全球尖端科技產業。資料來源：兆豐投信整理、資料日期：2025/4
科技生命周期—鎖定五大全球尖端科技產業。資料來源：兆豐投信整理、資料日期：2025/4

隨著新關稅政策的實施，市場不僅面臨情緒面的短期修正，更預期將影響企業中長期獲利結構，兆豐投信建議，投資人應採取多元資產配置策略，在政策震盪下發掘新興投資機會，透過分散投資於不同產業與地區，不僅可以降低單一市場風險，更能布局受惠於新經濟環境的潛力板塊。

兆豐投信已累積發行三檔多重資產類型基金，為提供投資人更多元選擇，2025年將發行「兆豐全球尖端科技多重資產基金」，主打網羅全球尖端科技領導企業，結合固定收益資產，透過大數據監控模型判斷景氣，動態調整投資組合，投資幣別為新臺幣及美元，並有累積型及配息型，可因應不同配置需求。

兆豐全球尖端科技多重資產基金研究團隊表示，聚焦全球尖端科技的基金產品，在關稅政策變動下展現出獨特優勢，科技創新始終是跨越經貿障礙的關鍵動力，特別是在AI創新、先進半導體、創新醫療器材、航空及太空以及人形機器人等領域，尤其是位於科技生命周期導入期及成長期的產業有望在政策變局中，參與科技創新的長期紅利機會。

政策變動往往伴隨著市場重組，尖端科技產業往往具備較高的關稅適應力，其核心競爭力來自於技術創新而非純粹的成本優勢，因此在貿易政策調整的環境中展現出更強的韌性，洞察先機的投資人能在波動中找到價值低估的標的，關鍵在於理解政策對各產業供應鏈的長期影響，而非僅關注短期波動，並且配合景氣循環調整合適配置，隨著企業調整營運策略以應對新關稅環境，特定產業將出現結構性轉變，為投資人帶來新的投資機會。

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