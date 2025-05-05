新光保全AED守護台北101垂直馬拉松選手

新光保全瞄準健康照護需求商機，國人近年來對於運動愈來愈重視，面對高強度的賽程挑戰，選手不僅要有過人的體能，更需要完善的賽事醫療支援，新光保全提供賽事市場領導品牌之AED（自動體外心臟去顫器）設備，為賽事安全提供堅實後盾，這次也在「台北101公益垂直馬拉松」守護選手健康。

「台北101公益垂直馬拉松」5月3日熱血開跑，今年賽事吸引來自全球超過5,000名選手齊聚台北，共同挑戰92層、2046階樓梯，垂直高度達390公尺的極限賽道，新光保全連續第三年贊助賽事AED（自動體外心臟去顫器），讓跑者安心衝刺，挑戰自我創紀錄。

新光保全表示，根據統計，運動猝死事件中約90%與突發性心臟問題有關，特別是在心肺負荷極大的運動競賽過程中，若能搶下3至5分鐘的黃金搶救期，將成為決定生死的關鍵。本次賽事中，新光保全與「中華民國大型活動緊急救護協會」合作，於台北101大樓內1樓、35樓、59樓與91樓等樓層部署AED設備，專業EMT救護人員全程待命，隨時應對突發狀況，讓選手安心全力衝刺。

新光保全集團旗下「新光電通」總經理黃春明表示：「我們不只是活動設備贊助者，更願意當安全守門人。透過完善的急救部署，讓每一位挑戰巔峰的選手背後都有一道堅實的生命防線。」除了賽道上的安全守護，新光保全也在活動現場設立AED體驗區，讓民眾實際操作AED與CPR訓練假人「安妮」，讓民眾了解正確急救知識，強化全民救命意識，落實「AED要普備、急救知識要普及」的理念。

衛福部近年統計，心臟疾病為台灣十大死因前三名，其中許多為突發性心律不整導致的猝死；醫學文獻指出，若能在1分鐘內施以AED電擊，急救成功率高達九成，每延誤1分鐘，成功率即下降7~10%。 AED能即時分析心律，自動判斷是否需電擊並執行去顫，即便沒有受過訓練的民眾也能在語音引導下操作，救人一命。新光保全持續推動在企業、校園與公共場所普設AED，期盼建構一個更安全、更有韌性的生活環境。