快訊

虐死剴剴…保母劉彩萱傳Line超渡 「疏文」求免入監、免高額求償金

新台幣狂升進入「2」字頭 學者曝央行的難言之隱

蔡依林被蛇纏頭兌現承諾！頂「美杜莎慾望桂冠」首揭新歌

新光保全AED守護台北101垂直馬拉松選手

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
新光保全應援台北101垂直馬拉松，以AED守護選手為台灣加油。業者提供
新光保全應援台北101垂直馬拉松，以AED守護選手為台灣加油。業者提供

新光保全瞄準健康照護需求商機，國人近年來對於運動愈來愈重視，面對高強度的賽程挑戰，選手不僅要有過人的體能，更需要完善的賽事醫療支援，新光保全提供賽事市場領導品牌之AED（自動體外心臟去顫器）設備，為賽事安全提供堅實後盾，這次也在「台北101公益垂直馬拉松」守護選手健康。

「台北101公益垂直馬拉松」5月3日熱血開跑，今年賽事吸引來自全球超過5,000名選手齊聚台北，共同挑戰92層、2046階樓梯，垂直高度達390公尺的極限賽道，新光保全連續第三年贊助賽事AED（自動體外心臟去顫器），讓跑者安心衝刺，挑戰自我創紀錄。

新光保全表示，根據統計，運動猝死事件中約90%與突發性心臟問題有關，特別是在心肺負荷極大的運動競賽過程中，若能搶下3至5分鐘的黃金搶救期，將成為決定生死的關鍵。本次賽事中，新光保全與「中華民國大型活動緊急救護協會」合作，於台北101大樓內1樓、35樓、59樓與91樓等樓層部署AED設備，專業EMT救護人員全程待命，隨時應對突發狀況，讓選手安心全力衝刺。

新光保全集團旗下「新光電通」總經理黃春明表示：「我們不只是活動設備贊助者，更願意當安全守門人。透過完善的急救部署，讓每一位挑戰巔峰的選手背後都有一道堅實的生命防線。」除了賽道上的安全守護，新光保全也在活動現場設立AED體驗區，讓民眾實際操作AED與CPR訓練假人「安妮」，讓民眾了解正確急救知識，強化全民救命意識，落實「AED要普備、急救知識要普及」的理念。

衛福部近年統計，心臟疾病為台灣十大死因前三名，其中許多為突發性心律不整導致的猝死；醫學文獻指出，若能在1分鐘內施以AED電擊，急救成功率高達九成，每延誤1分鐘，成功率即下降7~10%。 AED能即時分析心律，自動判斷是否需電擊並執行去顫，即便沒有受過訓練的民眾也能在語音引導下操作，救人一命。新光保全持續推動在企業、校園與公共場所普設AED，期盼建構一個更安全、更有韌性的生活環境。

延伸閱讀

安全至上還是變相限制？小米SU7 Ultra「「圈速解鎖馬力」引發兩極論戰

中國信託‧台北101公益垂直馬拉松 趙瑞娟奪台灣后冠 羅清駿台灣3連霸

南亞 SAYA 環保賽衣助陣 台北101公益垂直馬拉松開跑

影／男心跳停止5次電擊 宜蘭首例注射「預立醫囑藥物」成功救命

相關新聞

第7家加入戰局！台新人壽首張分紅保單「台鑫旺」問世

分紅保單市場競爭進入白熱化，愈來愈多家壽險公司加入市場，搶食大餅，除了先前的保誠人壽、富邦人壽、法國巴黎人壽、安達人壽外...

新光保全AED守護台北101垂直馬拉松選手

新光保全瞄準健康照護需求商機，國人近年來對於運動愈來愈重視，面對高強度的賽程挑戰，選手不僅要有過人的體能，更需要完善的賽...

凱基證券推定期定額「凱基e起存」 攜手 citiesocial 送好禮

川普關稅重磅來襲，引起金融市場動盪不安，近期不論是定期定額買入市值型、高股息ETF或布局績優美股等，藉由長期分攤成本於股...

「TOPS 台北好購」揭曉 元富證券榮獲採購貢獻獎「銀獎」

新光金控旗下元富證落實綠色採購獲肯定。北市產業發展局5月2日舉辦「2025第一屆TOPS台北好購採購獎」頒獎典禮，元富證...

換了嗎？日幣見「0.20」甜甜價！多了5萬日圓 網銀APP卻當機換鈔超心急

新台幣持續狂升走勢，今（5）日新台幣兌美元匯率不僅衝破30元整數大關，一度觸及至29.925元，讓不少出口商哀號，但對於要去日本遊玩的民眾來說卻是大喜之日，日圓現鈔匯率跌回「甜甜價」，一度讓網路銀行APP（網銀APP）出現當機，有網友表示，現在進去國泰世華銀行APP還要等超過5分鐘才有機會進去。

股市震盪衝擊券商、壽險投資收益 金融三業首季獲利衰退

據金管會統計，2025年首季金融三業（銀行、證期投和保險業）稅前盈餘2,706億元，年減8.7%，由正成長轉為衰退，主因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。