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安聯投信：現階段不宜躁進 定期定額方式長線紀律參與市場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯投信台股團隊表示，宜留意台股站上2萬點的重疊壓力區，在市場目前對消息面極為敏感之下，不宜躁進，汰弱留強。後續可留意貿易談判進展、企業財報和經濟數據表現，並善用定期定額方式長線紀律參與市場。

安聯投信表示，貿易戰擔憂之外，川普的不按牌理出牌，是弱化投資人風險情緒的主因，相較高關稅、鷹派貿易措施或驚悚言論，不確定性始終才是最大隱憂，短線可持續關注談判進展，回歸基本面，修正當中也提供中長線布局機會。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，第1季財報表現多優於預期，主要仍是受到部分廠商預期關稅的結果存在不確定性、提前拉貨所致；預期第2季也會因為對等關稅暫緩90天、而有提前鋪貨效益，但對等關稅政策可能對經濟面的實質影響還沒顯現，下半年仍存有不確定性。

安聯投信台股團隊表示，在對等關稅與川普後續作為仍存有不確定性的情況下，評價面仍將受到一定程度的壓抑；現階段消息仍是左右市場的關鍵因素，建議聚焦美中貿易協議進展、半導體貿易調查結果與關稅稅率、聯準會政策動態、美超級財報周與上市櫃首季財報陸續公布等。

另方面，232條款調查結果對半導體與生技製藥調查結果，還有川普後續作為，仍將對台股產生重要影響，在最終調查結果尚未公布前，布局上仍須保持謹慎、保有彈性。

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