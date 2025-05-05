五月除息債券 ETF 00953B 年配8.69%、最後買進日在這天

5月除息債券ETF本周開始陸續除息，統計5月共有34檔債券ETF除息，以預估年化配息率來看，整體而言有11檔年化配息率6%以上，整體表現較佳的券種是非投等債，而其中以債券ETF人氣王00953B群益優選非投等債年配8.54%最高。本周也由00953B打頭陣進行除息，若有意參與00953B本月領息的投資人，5月5日是最後買進日。

ETF理財達人表示，雖然今年債市受政策不確定性因素影響而波動劇烈，但觀察今年債券ETF交易情形可以發現，投資人較青睞穩健收益型資產，這使得具有優異配息表現的債券ETF買氣持續不墜。

非投等債具有低存續期間、高票息等優點，再加上目前經濟衰退風險仍可控，預期未來景氣將溫和增長，相較其他債種，非投等債可望擁有較佳的表現。其中，不畏「降息風」的00953B，憑藉著連續七次年化配息率達8%以上、維持配息新高的好成績，使其買氣不斷升溫，是今年唯一一檔增加超過萬人的債券ETF，穩居債券ETF人氣王。

市場法人強調，00953B是首檔聚焦成熟市場的非投等債ETF，其首創的「信用因子加權」機制，對於信評越佳且信用利差越小的成分券則給予較大權重，再進一步排除CCC級債券，因此風險向向投資等級債靠攏，違約疑慮相對較低。

同時，00953B成份債券鎖定票面利率6%以上標的，以成熟國家、美元計價的債券資產為主，再加上設定單一產業10%，單一發行人1%的上限，大幅降低整體風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。