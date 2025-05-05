凱基證券推定期定額「凱基e起存」 攜手 citiesocial 送好禮

川普關稅重磅來襲，引起金融市場動盪不安，近期不論是定期定額買入市值型、高股息ETF或布局績優美股等，藉由長期分攤成本於股價回檔時逢低買入的投資策略，都受到許多投資人關注。凱基證券為鼓勵投資人持續透過紀律投資穩健獲利，即日起舉辦「凱基e起存」活動，不僅提供小額存股低門檻及手續費均一價，更攜手電商平台citiesocial推出「存股購物祭」優惠，即日起透過凱基證券定期定額並成功扣款，即可領取300元citiesocial抵用金，扣款達指定門檻再抽5,000元購物金。

凱基證券表示，「存股購物祭」自即日起至2026年1月31日，不論新舊戶皆有機會獲得多項存股好禮，完成台股、美股個股或ETF定期定額交易，成功扣款即享citiesocial抵用金300元；單月成功扣款達新台幣3,000元，可再獲得1次citiesocial購物金5,000元的抽獎機會，累計次數無上限，購物金兌換序號可選購日本、韓國、歐美和台灣的智能3C、人氣精品及戶外旅遊等多項優質產品。

此外，年輕投資人初入股市遇到的痛點，多數是不知道該怎麼挑選個股或ETF標的，凱基證券作為引領數位科技趨勢的券商，打造出領先同業的數位金融服務，憑藉專業團隊和AI頂尖智能的「雙腦」優勢推出「AI助理」功能，一鍵提供個股短線AI預測及長線研究報告參考，讓投資人掌握個股動向；更是首家券商推出個人化智能推播，能根據客戶庫存、自選股及交易行為偏好，主動提供研究報告、市場趨勢、技術分析和帳務資訊等個人化關鍵訊息，幫助年輕投資人穩健做好理財規劃。

凱基證券建議有存股需求的投資人，可透過「隨身e策略」APP定期定額輕鬆存台美股，藉由台股日日扣功能、百元起存、組合單購物車；美股最低10美元起存等特色，搭配定期定額手續費均一價優惠，無痛養成投資紀律，克服追漲殺跌的人性弱點，打造穩健資產配置組合。