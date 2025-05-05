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新台幣匯價開盤即閃見29元 投資人憂心產業受創致台股下殺

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
今日股匯市一開盤就演出匯漲股跌的畸形格局。圖/本報系資料照片
今日股匯市一開盤就演出匯漲股跌的畸形格局。圖/本報系資料照片

延續上周五新台幣狂升走勢，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.91元開盤，升1.54角，隨後持續攀升。繼2日單日狂升3.07%後，新台幣今天開盤，短短15分鐘內，漲勢持續擴大至1元以上，閃見29元。

今天市場激情仍未散去，新台幣兌美元開盤後，匯價繼續上攻，狂奔衝破30元整數大關，開盤後15分鐘內，已經升破1元、閃見29元，最高觸及29.925元。

連帶使股民憂心接下來新台幣匯率狂飆恐重創出口導向的上市櫃公司獲利，台股雖然一開盤上漲50多點，以20839.04點開出，但旋即下殺百餘點，截至九點半已下跌逾200點。

市場人士指出，由於正值台美關稅談判之際，為免美方指控台灣操控匯價，新台幣近期承受升值壓力。也帶動外資熱錢進入及出口商提前賣匯，進一步加重新台幣升值力道。更因股市投資人擔心升值影響上市櫃公司獲利，致使股市下跌，今日早盤呈現匯漲股跌的畸形格局。

台幣匯率 熱錢

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