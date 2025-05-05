五家產險現金殖利率逾5％ 合計將發放54.7億股利

五家上市產險公司2024年現金股利配發全數出爐，不僅配息水準優於去年，且現金股息殖利率全面逾5％，五家產險預計將發放54.7億元的現金股利。

中再保（2851）2024年全年稅後純益25.1億元，年增20.3%，每股稅後純益為3.14元，創歷史次高，董事會決議配發每股1.9元現金股息，股利水準創歷史新高，配發率達60.5%則是近七年的新高，配發現金股利總金額15.2億元。以該公司2日收盤價26.65元計算，現金股息殖利率高達7.1%。

第一保（2852）2024年稅後純益9億元，每股稅後純益3元。以發放現金股利2.1元計算，配發率達70%，配發現金股利總金額6.3億元。若以2日收盤價30元估算，現金殖利率同樣達7％。

新產（2850）2024年稅後純益33億元，年增13.6％，每股稅後純益達10.47元，皆創下歷史新高。董事會決議通過每股配發7.15元現金股利，配發率達68.29%，配發現金股利總金額22.6億元。若以2日收盤價107元估算，現金殖利率達6.7%。

旺旺保（2816）2024年稅後純益12.2億元持續創歷史新高，每股稅後純益5.46元，彌補累積虧損後，董事會宣布每股配發現金股利1.5元，配發現金股利總金額3.4億元。以2日收盤價27.45元估算，現金殖利率5.5%。

台產（2832）則是最後公布股利的產險公司，2024年稅後純益11.6億元，較去年同期成長18.8%，為歷史新高； 每股稅後純益3.21元，董事會通過配發現金股利2元，配發率達62.3%，配發現金股利總金額7.2億元。以2日收盤價36.55元計算現金殖利率為5.5％。

另外，為強化資金運用效益及透過調整資本結構以提升股東權益報酬，台產董事會也通過辦理現金減資三成案，每股預計退還3元現金，該案需經股東常會通過後，再送主管機關核准，因此，現金股息配放和現金減資的現金發放，二者應不會同時除權息。