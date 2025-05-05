台幣升一成 估產業獲利減7.5%

台幣匯價暴衝，國內產業界承受的「匯損」影響有多大？法人內部研究報告評估，若台幣匯率升值百分之十，對上市公司本業毛利率影響約百分之四到五，業外匯兌損失影響獲利約百分之二至二點五，合計獲利衝擊在百分之六至七點五之間。

其中，對半導體產業本業毛利率衝擊百分之四至七，電子下游本業衝擊百分之一至一點五，網通業本業衝擊百分之五至十，傳產業的窗簾本業衝擊約百分之四、製鞋及成衣本業衝擊百分之二至二點五；對大型壽險金控，匯率若升值百分之一，影響其獲利減少百分之五。

四月一日迄今，台幣匯率已急升百分之六點四，進而牽動民眾投資台股。法人說，二○一七、二○二○年台幣分別升值百分之八點三及百分之六點一，上市公司獲利減少百分之二點四、百分之二點二。

法人指出，台股與台幣通常呈同向走勢，當外資匯入造成台幣升值，台股也較易上漲。台幣強升導致的匯損利空通常在台幣轉貶或接近財報季時開始反映；此外，雖然出口產業會因匯兌損失及毛利率下滑拖累股價，但對進口產業及資產類股有利。

法人提醒，若因台幣巨幅且較長時間升值，導致產業外流，將對股市不利。就短線而言，台股四月初暴跌後，近期已由低點反彈逾三千點或百分之廿，但川普關稅政策對美國需求的衝擊才開始要發酵，股市再度回測機會其實相當高，投資人要小心。