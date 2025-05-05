聽新聞
0:00 / 0:00

台幣升一成 估產業獲利減7.5%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台幣匯率暴衝衝擊產業獲利，法人估算，匯率若升值百分之一，影響大型壽險金控獲利減少百分之五。本報資料照片
台幣匯率暴衝衝擊產業獲利，法人估算，匯率若升值百分之一，影響大型壽險金控獲利減少百分之五。本報資料照片

台幣匯價暴衝，國內產業界承受的「匯損」影響有多大？法人內部研究報告評估，若台幣匯率升值百分之十，對上市公司本業毛利率影響約百分之四到五，業外匯兌損失影響獲利約百分之二至二點五，合計獲利衝擊在百分之六至七點五之間。

其中，對半導體產業本業毛利率衝擊百分之四至七，電子下游本業衝擊百分之一至一點五，網通業本業衝擊百分之五至十，傳產業的窗簾本業衝擊約百分之四、製鞋及成衣本業衝擊百分之二至二點五；對大型壽險金控，匯率若升值百分之一，影響其獲利減少百分之五。

四月一日迄今，台幣匯率已急升百分之六點四，進而牽動民眾投資台股。法人說，二○一七、二○二○年台幣分別升值百分之八點三及百分之六點一，上市公司獲利減少百分之二點四、百分之二點二。

法人指出，台股與台幣通常呈同向走勢，當外資匯入造成台幣升值，台股也較易上漲。台幣強升導致的匯損利空通常在台幣轉貶或接近財報季時開始反映；此外，雖然出口產業會因匯兌損失及毛利率下滑拖累股價，但對進口產業及資產類股有利。

法人提醒，若因台幣巨幅且較長時間升值，導致產業外流，將對股市不利。就短線而言，台股四月初暴跌後，近期已由低點反彈逾三千點或百分之廿，但川普關稅政策對美國需求的衝擊才開始要發酵，股市再度回測機會其實相當高，投資人要小心。

台幣 台股 法人

延伸閱讀

「陸是吸血鬼」川普貿易顧問納瓦羅示警：吸不到美國就會吸英、歐盟血

待川普關稅政策明朗 外界估聯準會再次暫停降息

聯電雖面臨川普關稅威脅 法人估今年EPS 3.8元目標不變

方濟各才辭世…川普曬教宗服AI照挨轟！副手范斯急護航「玩笑而已」

相關新聞

台幣匯價暴衝 金融3業首季獲利成長轉衰退 4、5月更嚴峻

台幣匯價暴衝，不僅出口為主的科技產業受衝擊，壽險產業更淪為「重災區」。

台幣升一成 估產業獲利減7.5%

台幣匯價暴衝，國內產業界承受的「匯損」影響有多大？法人內部研究報告評估，若台幣匯率升值百分之十，對上市公司本業毛利率影響...

美緊盯 央行道德勸說阻升台幣

台幣兌美元匯率二日急升近一元，出口商和壽險業者哀鴻遍野，市場關注台幣匯價本周走勢。匯銀人士及機構法人認為本周看到二字頭的...

台幣匯價暴衝 逾半數壽險公司4、5月恐怕連續二月大虧損

台幣匯價暴衝，真正的重災區不見得是高科技產業，而是台灣的壽險公司，尤其是資產規模名列前茅的大型壽險公司亦難倖免，各大金控...

台幣匯率升值10% 上市公司獲利平均衝擊在6%-7.5%

台幣匯價暴衝，台灣產業界所承受的「匯損」的影響到底如何？法人機構提出內部研究報告評估，若台幣匯率升值10%，預估對上市公...

金融三業Q1獲利年轉衰 Q2股匯債市「三殺」壓境更慘

據金管會統計，2025年首季金融三業（銀行、證期投和保險業）稅前盈餘2,706億元，年減8.7%，由正成長轉為衰退，主因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。