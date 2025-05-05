美緊盯 央行道德勸說阻升台幣

台幣兌美元匯率二日急升近一元，出口商和壽險業者哀鴻遍野，市場關注台幣匯價本周走勢。匯銀人士及機構法人認為本周看到二字頭的可能性很高，五月底甚至可能看到廿七元，就看央行在美國緊盯是否操縱匯率和維持匯市穩定間如何拿捏分寸。

央行資料顯示，台幣匯率二日飆升九點五三角，創一九九三年統計以來單日升值金額最高紀錄；匯價收在卅一點○六四元、連五升，累計升值一點四六五元。匯銀人士預估，不排除今天開盤就衝破卅一元整數大關，本周會在卅點八、卅點五、卅點二間來回測試，至於短線是否見到二字頭要觀察外資是否大舉加碼台股？出口商是否迅速且大量將資金匯回。

據了解，儘管央行不能直接動用外匯存底阻升台幣，但將透過「道德勸說」採取三大措施。第一，要求大型行庫盡可能暫緩結售美元的時間；第二，要求大型行庫旗下有投資海外、購料需求的廠商，盡快匯出投資資金；第三，中油等國營事業大型油款等採買需求在特定時點進出，避免台幣匯價繼續暴衝。

銀行主管表示，台幣二日升值主要有三因素，包括外資當天買超台股三八七億元並匯入資金，導致國內匯市美元供給大幅增加，促使台幣升值。

另外，過去幾年出口商從事套利交易，收到美元後放在海外領取高息，從台灣借台幣資金支付薪資、貨款，業者擔憂台幣快速走升後不趕緊匯回將造成損失，因此出現「羊群效應」相互踐踏；投資海外股票或債券的投資人也實現獲利或停損出場，避免匯損。

台幣匯價上次看到廿七字頭是在二○二一年四月廿六日，當時曾升至廿七點九五九。金融圈普遍認為，來自美國關切匯率操縱的壓力，讓央行想進場阻升都難有空間；但也有金融業高層指出，若短時間匯率大幅波動迫使央行必須出手，美方應該可以接受，因此台幣匯價何時重現廿七價位仍有待觀察。

央行二日出手阻升力道微弱，匯銀人士指出，正值我國對美國關稅談判期間，央行不願落入美國「操縱匯率」口實，否則以往台幣匯率這麼大升幅，央行早已進場調節。一位金融業高層也說，央行讓台幣升到一定價位，也可說對美國有「宣示」意義，讓美國看到台幣匯價的「有感調整」。