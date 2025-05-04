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台幣匯率升值10% 上市公司獲利平均衝擊在6%-7.5%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新台幣匯率升值10% ，上市公司獲利平均衝擊在6%-7.5%。本報資料照片
新台幣匯率升值10% ，上市公司獲利平均衝擊在6%-7.5%。本報資料照片

台幣匯價暴衝，台灣產業界所承受的「匯損」的影響到底如何？法人機構提出內部研究報告評估，若台幣匯率升值10%，預估對上市公司本業毛利率影響為4%-5%，此外，還會有業外匯兌損失產生對獲利約在2%-2.5%的影響，因此二種影響加計，對上市公司獲利衝擊將在6%-7.5%。

若以台幣升值10%對毛利率衝擊來看，半導體產業本業衝擊在4%-7%；電子下游本業衝擊在1%-1.5%；網通業本業衝擊在5%-10%；傳產中的窗簾本業衝擊在4%、製鞋及成衣本業衝擊在2%-2.5%，至於大型壽險金控，法人也分析，匯率若升值1%，則會影響其獲利減少5%。

從4月1日迄今，台幣匯率已急升6.4%，而匯損到底對上市櫃公司的獲利影響如何，也攸關民眾投資台股的安全；法人引述歷史數據分析，若以2017-2024年期間來看，2017、2020年當年度分別升值8.3%及6.1%，上市公司獲利則分別減少2.4%及2.2%。

法人指出，台股與台幣通常呈同向走勢，每當外資匯入時造成台幣升值的同時，台股也較容易上漲。而台幣強升所導致的匯損利空通常在台幣轉貶或接近財報季時則會開始反映；此外，雖然對出口類股本身會產生匯兌損失及毛利率受傷下降，但對進口類股及資產類股有利。

法人也提醒，儘管歷史數據顯示，台幣升值有利吸引資金流入對股市有利，但仍要小心股市會受到的負作用，首先若因為新台幣巨幅且較長時間升值，導致產業外流，則反而對股市不利，再者就短線而言，台股4月初暴跌後，近期已由低點反彈逾3000點或20%，但川普關稅政策對美國需求的衝擊才剛開始要發酵，因此股市再度回測機會其實相當高，投資人要小心。

除此之外，法人也分析，受惠產業包括了內需導向產業如食品加工、造紙或部分汽車進口業者， 則因原物料或商品仰賴進口，台幣升值有助降低成本，售價反映成本下調後可望刺激內需，因此評估台幣升值10%可提升食品飲料產業毛利0.5-1.5個百分點；尤其是營建股，法人分析，台灣資產營建股的主要土地資產均在台灣，當台幣對美元升值時，本地資產價值在國際資本眼中相對便宜，歷史經驗也顯示，台幣升值期間，台灣資產營建股平均股價表現超前大盤約7.2%。

台幣匯率 台股

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