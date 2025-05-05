華南投顧董座 呂仁傑接任

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

公股投顧再傳高層人事異動，據了解，華南投顧董事長儲祥生屆齡退休，華南投顧今（5）日將舉行臨時董事會討論新董座人事，料由前台新投顧總經理呂仁傑將接任。

值得注意的是，三大公股投顧中的兩大：華南投顧、第一金投顧新任董事長都在今日履新，除華南投顧改由呂仁傑掛掛上陣，第一金投顧則是前康和投顧總經理黃詣庭，母公司都期望新人事帶來新氣象，可為證券端發揮更大業務助力。

儲祥生為國內少數歷經證券、投信、投顧三大產業的證券圈老將，在國內開放券商的1980年代投入券商，早期服務於京華證券，後任德信投信總經理，2009年8月進入華南投顧，擔任董事長兼總經理，今年屆齡65歲。

3月底、4月初投顧圈傳出呂仁傑將轉換跑道至華南投顧出任董座，但後來華南投顧董事會通過儲祥生續任，一度讓人事案陷入五里迷霧。消息指出，除非有特別情況，公股金融機構董總有65歲任用年齡上限，儲祥生已年滿65歲，故申請退休，華南方面找上呂仁傑，但4月時台新人事案流程尚未完成，才會等到5月5日才召開臨董會討論新董座人事。

券商 南投 新人

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