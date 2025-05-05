金融市場波動影響收益 四產險純益滑落逾三成

四家上市產險公司陸續公告董事會通過第1季財報，總計四家產險第1季稅後純益達13.3億元，年減逾三成。而獲利衰退主要反映投資收益減少。展望今年，產險業者指出，雖第1季因市場波動劇烈，投資收益減少，但在本業續強的情況下，仍有機會挑戰去年獲利。

四家上市產險公司第1季財報已全數公布，新光產險稅後純益7.1億元，年減19%；台產（2832）稅後純益3.4億元，年減14.9%；第一保（2852）稅後純益2.5億元，僅小幅衰退0.5%；旺旺保稅後純益為0.3億元；年減92.4%。若以每股稅後純益（EPS）比較，新產（2850）以2.25元排在第一，其他依序為台產的0.94元、第一保0.84元以及旺旺保0.14元。四家公司獲利與去年同期相較，年減逾三成，主要反映市場波動劇烈，投資收益減少。

四家上市產險第1季獲利 圖／經濟日報提供

而四家金控旗下產險，包含富邦產險、國泰產險、華南產險及兆豐產險在第1季則表現不俗，合計第1季稅後純益達31.75億元，優於去年同期。

其中，富邦產險第1季稅後純益16.2億元，較去年同期13.5億元，年增逾二成，累計稅後EPS為5.41元，業務表現方面，其3月整體簽單保費59億元，較去年同期成長16%，其中以商業火險成長241%表現最亮眼，帶動企業保險簽單保費較去年同期成長41%。累計前三月簽單保費收入192.5億元，年成長15%，簽單市佔率25.4%，較去年同期增加0.7%。

國泰產險第1季稅後純益達10.7億元，年成長23%，累計每股稅後純益為5.35元，國泰產險表示，金融市場近期受川普關稅政策及經濟數據變化影響劇烈震盪，投資團隊將持續關注市場動態審慎布局，以尋求穩健獲利表現並降低投資波動。3月簽單保費29.5億元，累計簽單保費96.6億元，年成長12%。

華南產險第1季稅後純益3.32億元，相較去年同期年減16.7%，累計稅後EPS為1.66元；兆豐產險第1季稅後純益1.53億元，年減7.8%，累計稅後EPS為0.34元。

根據產險業統計，19家產險公司今年第1季簽單保費達757.6億元，較去年同期679.3億元，增加78.3億元，年成長11.5%。展望今年，產險業者指出，今年第1季整體產險業獲利雖減少約一成，主要是因投資獲利減少的原因，但若以保險本業來看，今年費率調整的態勢依然存在，再保量能持續緊縮，企業險簽單保費仍會維持穩定成長的態勢不變，加上個人險持續成長的帶動，仍有機會挑戰去年獲利。