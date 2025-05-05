預開型安養信託 兩大優勢

隨著高齡化社會快速來臨，國人對於晚年生活的財務保障與照護安排愈加重視。兼具資產保護與靈活運用功能的「預開型安養信託」近年迅速竄紅，成為國人提前部署幸福老後的重要工具，今年首季底預開型信託人數已突破10萬人。

不少業者已將預開型信託的服務對象擴展至青壯族群，透過雙軌資產運用設計，包括定存與定期定額申購基金，不僅強化資產的長期累積效益，同時也維護資金的安全性。這樣的安排，讓信託帳戶不再只是資產「存放區」，更能成為資產穩健增值的工具。

據信託公會最新統計，今年首季全台預開型信託受益人數較去年底成長2.3%，總數已突破10萬人，達10萬0,762人，信託財產本金累計達217億6,176萬元，顯示民眾對該產品需求持續升溫。若依預開型信託累計受益人觀察，由玉山銀行拔頭籌，但由累計信託財產餘額計，今年首季的前三大排名則為台北富邦銀行、玉山銀及兆豐銀行。

其中，玉山銀行自三年多前即積極推動預開型安養信託，在銀行中表現拔尖。截至去年底，玉山銀的安養信託財產已達148億元，受益人數將近6,000人。

信託公會秘書長呂蕙容指出，目前已有23家銀行開辦預開型信託業務，各家條件、收費與資產運用方式不盡相同。為便利民眾查詢比較，信託公會已於官網整合各家資訊，涵蓋開戶門檻、信託財產類型、管理費用及可搭配的投資工具，協助民眾依照自身需求挑選最適合的信託服務。

預開型信託最大的特色，在於「先設帳、後動用」的彈性安排，且在尚未動用信託財產前，得以減免管理費，大幅降低初期財務負擔，突破多數民眾「等老了再辦」或「設立信託就要一直繳錢」的疑慮。呂蕙容強調，這種設計不僅吸引高齡族群，也開始獲得越來越多年輕人與青壯年家庭青睞，作為提早規劃退休與資產傳承的起點。

「預開型信託不只是年老者的選擇，更適合年輕人提前布局未來。」呂蕙容指出，透過信託機制可防堵詐騙、限制財產濫用與不當解約風險，對於逐步進入中年、開始累積資產者而言，是兼顧資產成長與風險防護的最佳解方。隨著國人對財務自主、長照準備與資產保全意識逐步提升，預開型信託正從過去針對高齡族群的保守服務，轉變為全民都能運用的智慧財務工具。