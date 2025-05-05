股債匯三殺 銀行挺得住

美國川普政府的激進關稅，引爆全球金融資產壓力，股債市重挫、美元驟貶，對金融業持有的全球金融資產評價產生龐大的減損壓力，那麼，誰能在這波股債匯市「三殺」壓頂中，最挺得住？答案是銀行業。

法人圈指出，川普關稅戰引爆貨幣戰，掀起了股債匯市巨浪，衝擊最大的是海外金融資產最高的壽險業、及受台股價量影響最巨的證券業，第2季獲利與淨值恐堪憂。

唯獨以授信為主，淨利息收入占比逾五成的銀行業，在海外曝險有限、尚未有高信用風險下，預料將是這波川普關稅海嘯中，唯一獲利、淨值減損最輕者。

據金管會2 月底統計，本國銀行獲利三大支柱中，利息淨收益占整體淨收益是52.6%、手續費淨收益占28%、投資及其他淨收益占19.4%，顯示淨利息收益仍是銀行業主要獲利來源。

淨利息收益又多以內需市場的授信業務為主，企金海外曝險有限，估關稅戰衝擊有限，雖財管手續費收入、及部分金融資產評價會有負面影響，但幅度可控。

信用成本部分，法人認為，銀行授信戶多是台灣大型企業，房貸為擔保放款，無擔保信貸占比又低，再就過去如2008年金融海嘯、2018年中美首次貿易戰、2020年全球疫情等，都未見信用成本大幅攀升，預料這波關稅戰對銀行業恆常的獲利能力衝擊有限。