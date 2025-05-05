今年第1季三壽險金控 加碼台積股

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

根據五大壽險金控公布的資料顯示，今年第1季，包括國泰、新光及凱基對台積電（2330）均站買方加碼，以新光加碼約1.8萬張力道最強，至於富邦金則先行減碼約9,000張，旗下富邦人壽並已經退出十大股東之列。

台積電去年飆漲81%，身為壽險大戶投資的定海神針，由於均為最大持股，各大壽險金控也實現不少資本利得。事實上，國泰、南山、新光、凱基四家大型壽險截至去年底持倉台積電成本均價約在800元至1,000元之間，相較2023年底僅500餘元已墊高許多。

截至今年3月底，富邦金持股約13.2萬張，較去年底減碼約9,000張，市值約1,203億元仍是金控第一大，但旗下富邦人壽已退出前十大股東之列。第一大壽險金控國泰金持股約9.2萬張，較去年底加碼約8,000張，已是連兩季增持。據旗下國壽財報顯示，至去年底持有台積電8.36萬張，成本約766億元，每股成本915元，當時未實現利益高達133億元。

凱基金對台積電持倉約4.7萬張，加碼約6,000張，總市值約433億元。財報顯示旗下凱基人壽至去年底持有成本為每股805元，是各大壽險中最低，當時未實現利益也高達131億元。

新光金持倉剔除約348億元債券部位後，估算持股台積電約5.5萬張，加碼約1.8萬張。旗下新壽去年底持股約3.73萬張，每股成本1,025元。

台積電 均價 資本利得

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