股市震盪衝擊券商、壽險投資收益 金融三業首季獲利衰退

據金管會統計，2025年首季金融三業（銀行、證期投和保險業）稅前盈餘2,706億元，年減8.7%，由正成長轉為衰退，主因是股市震盪衝擊券商、壽險投資收益。法人指出，第2季金融市場波動加劇，恐陷股債匯市「三殺」，重擊獲利也恐壓縮金融股配息空間。

金融三業中，首季除投信、期貨業獲利仍呈現年成長外，其餘銀行、證券、壽、產險等全線衰退，又以券商年減逾四成最慘，也拖累整體金融業獲利表現。

法人認為，3至4月台股重挫，近期金融股股價回升，主要是受惠短期資本市場反彈及優於市場預期的2024年度獲利配息，但股、債、匯市波動加大，尤其是台幣暴升恐重擊壽險業2025年獲利能力、及可分配盈餘水準。

三大金融業首季獲利概況 圖／經濟日報提供

市場已密切關注川普關稅戰，將使資本市場波動加劇，進而影響今年上半年各金控的「其他權益」變化，一旦金控獲利陷入衰退，其他權益損失又擴大，將壓抑各金控2025年配息空間，尤以壽險型金控衝擊最大。

影響各金控配息的兩大關鍵，一是2025年金控獲利水準，二是金融資產評價損失是否擴大，後者會反映在「其他權益」項下的損失，一旦損失數超過去年，業者需就超過的部分，提列特別盈餘公積，將壓縮可分配盈餘。

金管會公布金融業2025年3月及前三月獲利狀況，3月金融業賺807.8億元，月減6.5%，已連兩個月下滑，又以受台股價量劇跌，使券商獲利月減85%降到12.4億元低點最慘。

金融業累計前三月賺2,706億元，從前二月的年增2%、轉為年減8.7%，也從史上同期次高，變成同期第三高，獲利動能轉疲，市場預料第2季恐更不妙。

銀行業前三月稅前盈餘1,519.4億元，年減1.9%，銀行局副局長王允中說，主因是郵儲受股匯市衝擊，獲利年減60億元，抵銷了本國銀行獲利年增21億元，就國銀首季賺1,446.2億元來看，仍寫史上同期新高。

券商期貨投信業合計前三月稅前盈餘255.8億元，年減近三成最慘，主因受券商獲利年減42%降到166.4億元拖累，證期局副局長黃厚銘說，3月台股價量齊跌，重擊券商六成自營收入。

期貨商反因操作績效好、投信業因資產規模擴大，經理費增加，使獲利各年增16%和20%。

壽險、產險業前三月各賺849億元和82億元，合計賺931億元，年減近12%，主因是投資收益減少所致。

合計2025年前三月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘2,706億元，較去年同期2,964億元，年減258億元或8.7%。