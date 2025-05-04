智慧經營／玉山證券總經理陳烜台 三路並進 開創新局

過去一年股市表現熱絡，玉山證券總經理陳烜台以人才、制度、資訊等三個方向帶領公司持續邁進，並透過數位化，打造符合新時代的服務，他說，數位化不僅僅在產品單一方面，更是整體深入公司內部，包括人才培訓、公司體制各面向，都需要與時俱進。

數位實體 雙邊發展

近年來玉山證券持續推行雙邊發展，由數位化及一般實體服務進行，其中數位方面，在證券實體通路轉型下，玉山證券在網路及App部分不斷更新，希望可以將服務更廣泛地推廣出去，而VIP顧客部分則是持續透過專業的實體經營服務，將顧客留下。

由於看到數位化的重要性，陳烜台上任後成立「數位金融處」，他說，數位化在證券業相當普遍，必須嘗試更多才能了解顧客需求，且與學界合作，希望提供顧客更精準的服務；另外持續培養年輕人才，備戰未來也是重要工作。

針對未來經營方向，陳烜台提及人才、制度、資訊三面向。人才方面，在教育訓練上必須扎實，並且不斷精進，因為人才是企業的領先指標；制度則是要跟隨市場變化，譬如在防洗錢、高齡、ESG等方面都要有所進步；資訊發展面向，透過AI元素的導入，外部可運用在研究報告與行銷，而內部會用在風控、法遵等，在降低成本的同時，創造更高價值。

玉山證券2024年獲利21.8億元，單以成長來看，位居全證券第二，其中市占率方面，以全市場來看，去年僅有五家金控券商市占增加，而玉山證券為其中一家。

近年股市表現熱絡，成交量與過去相比明顯放大，帶動證券業去年獲利繳出亮眼表現，玉山證券去年就繳出好成績，陳烜台認為，股票市場是基本盤，平時必須做好準備，市場不知道什麼時候會來，當機會到了的時候，才有能力可以把握。另外，在類財富管理業務上，也透過複委託發展類財富管理業務，如固定收益產品、結構型產品、海外股票等方面，表現相當亮眼。

業務成長 三個指標

陳烜台指出，業務成長方面也有三個指標，首先要跟自己比達成率，其次要跟市場平均比，最後則是要跟產業龍頭比，在嚴格的指標之下，玉山證未來才可以不斷進步。

在經營風格上，玉山證券延續玉山金控的標準，即是「先培育人才，再經營事業」，透過完善的職涯培育體系，從新人一路到接班梯隊，打造一個學習型組織，讓員工在工作中不斷學習成長，培育內容涵蓋管理實務、人文素養、金融專業等多元面向，以人才為根本，打造優良企業體。

在全球化、數位化和科技快速發展帶來的變革，當今世界正處於一個VUCA的時代，即易變性（volatility）、不確定性（uncertainty）、複雜性（complexity）以及模糊性（ambiguity）的時代。在這樣的時代，企業應靈活且穩健地掌握資訊科技，以便快速因應、保持競爭力。

陳烜台強調，玉山證券要持續擴大規模，深耕公司長期發展策略，數位發展透過持續優化平台體驗，找出最符合顧客需求的數位化體驗功能，以及高端顧客的經營、並且發展多元產品的收入，都是努力的方向。