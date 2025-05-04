台新信用卡繳稅！不限金額分6期0利率 新戶回饋最高26%

繳稅季登場，為緩解繳稅壓力，台新銀行推出信用卡繳稅多重優惠，包括不限金額分6期0利率，以及用台新JCB卡刷滿回饋最高可得10萬元刷卡金，讓民眾繳稅更輕鬆、資金更靈活。

愈來愈多民眾選擇以信用卡繳納，除了延遲付款好處之外，更享有分期付款或額外回饋，可靈活運用資金。今年刷台新信用卡繳納綜合所得稅，不限金額享6期0利率，還可選擇12或18期優惠分期，利率僅3.88%；針對台新JCB卡友，單筆繳稅滿20萬元再享0.1%回饋，最高贈10萬元刷卡金。若是過去兩年未使用台新信用卡繳綜所稅卡友，今年只要一次付清，不限金額即可獲得100元刷卡金。

台新也加碼回饋偏好至超商繳稅的卡友，使用百萬神卡@GoGo卡領券即享兩大超商繳稅費6%回饋，每月最高回饋200點台新point（信用卡）；新戶把握2025年7月31日前，透過指定連結申辦，核卡90天內使用指定行動支付(Apple Pay、街口支付等)綁定@GoGo卡，超商繳稅享20%回饋，最高回饋2,000點，若搭配領券活動，最高回饋上看26%(每人回饋上限2,200點)。

報稅前台新建議先檢視信用卡額度及稅額試算，更貼心提醒三點：第一、選擇一次付清，可申請「臨時額度」調高；第二、選擇分期付款則需於「永久額度」內才可分期，若想「調高永久額度」，只須備妥相關財力證明，透過官網即可完成申請；第三、若繳稅後仍感覺資金吃緊，也可申請「帳單分期」，進一步減輕負擔。善用信用卡靈活運用優勢，不僅能掌握資金彈性，更能在稅季期間享受多重回饋，讓每筆稅金支出發揮最大效益。