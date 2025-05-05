保險小百科／電動車附加險 給足完整保障
隨著全球淨零減碳蔚為風潮，電動車成為未來購車重要趨勢，不過近來電動車電池自燃引發的問題時有耳聞，究竟保險能承保障這類的意外？業者表示，在投保電動車專屬保單時，透過附加條件，就可以增加這方面的保障。
2024年純電動車領牌數達3.8萬輛規模，成長率為53.4%，目前總計領牌數已突破10萬輛大關。
然而，電動車潛在的電池自燃所引發的風險也不容小覷，保險業者建議，車主投保電動車專屬保單時，可以透過附加條款分散電池自燃、充電期間可能產生的風險。
在投保汽車車體損失第三人責任保險後，可依個人需求，以附加條款方式加保「電池自燃附加條款」、「汽車車體損失保險充電期間附加條款」或「汽車第三人責任保險充電期間附加條款」，才能得到電動車專屬完整保障。
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