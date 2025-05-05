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退休金算盤／布局美平衡型基金 養胖退休金

經濟日報／ 記者 夏淑賢
布局美平衡型基金，養胖退休金。 美聯社
布局美平衡型基金，養胖退休金。 美聯社

周先生今年50歲，擔任中部電子科技公司的中階主管，年薪約180萬元。已婚的他，有個寶貝獨生子今年即將大學畢業，準備進入職場工作，他目前與妻子名下擁有一間自住不動產，也即將繳清房貸。在看似財務情況可以鬆口氣的同時，周先生開始留意到，他似乎還沒有考慮到65歲退休後的資金需求。

目前周先生的資產狀況，包括有100萬元存款，以及20年前就購買的儲蓄保單，保單已繳款期滿，目前保單價值約100萬元，而他每年180萬元年收，扣除日常收支後，每年大約還可以存下約50萬元。由於對退休後的金流充滿擔憂，因此周先生經朋友介紹，找上台中銀行財富管理部的理財顧問諮詢協助。

台中銀行財富管理部協理尤純純表示，評估周先生的資產及收入後，了解到周先生對退休後生活的焦慮，因此台中銀理財顧問團隊提出了兩階段的退休理財規劃建議。第一階段是目前周先生仍在工作，距離65歲退休目標的這15年，可視為退休金準備的「累積期」，第二階段則是周先生65歲退休時的「退休收益期」，兩階段的理財建議重點有別。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

尤純純指出，這幾年全球資本市場因為AI大趨勢的興起，主導了國際投資氛圍，儘管自去年底飽受美政府課徵高關稅以及高利率等議題影響，但以台中銀建議的「效率投資」方式分批加碼，還是可以化危機為轉機。另外，具高信用評等的投資等級公司債，擁有提供穩定金流的效果，很適合進行長期投資、固定領息的退休族群。但投資人還是應依自己的風險承受度，選擇適合自己的投資工具。

尤純純指出，首先建議周先生將價值100萬元的滿期儲蓄保單保留，可以繼續複利增值，並可做為緊急預備金之用。至於100萬元的現金存款，則是建議將這100萬元存款，轉為投資美國平衡型基金，以過去歷史約年化報酬率5%計算，預估周先生退休時可以增值至約200萬元。

周先生每年還可結餘存下的50萬元現金，尤純純則建議可以利用台中銀行效率投資法，將母基金配置於以債券為主的基金，子基金則分批投入美國大型股、科技股等基金。以每年約8%的目標報酬率計算，加上逐年加碼50萬元，到65歲退休時，預估基金價值可以累積到約1,350萬元。再加上美國平衡型基金增值的200萬元，合計則退休時周先生可以支應生活所需的資金，就達到約1,550萬元。

尤純純表示，這筆資金可以在周先生退休時，改投資於高信用評等的公司債券組合，例如美國科技大廠蘋果公司、生醫龍頭輝瑞、生活必需品牌嬌生等發行的公司債；以配息率平均4%計算，則每年的債券配息收入就有逾60萬元，平均每月5萬元，可以兼顧金流與投資風險。如再加上周先生的勞保退休金，相信周先生應該可以放心的自在享受退休生活。

台中銀行 退休金

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