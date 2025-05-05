專家教你保／出國必備旅平險 三點不漏

國人瘋海外旅遊，從疫情後已掀起多波赴日韓旅遊潮，出國旅遊前除了要先了解該國對於出國旅遊的規範，像是醫療保險額度、觀光簽證的申辦方式與規定等，最重要的是別忘了出國旅遊投保旅行平安保險的三大原則。

第一，投保日期全程涵蓋：投保旅平險最好從出發第一天、準備離開家門時開始算起，回程時間則以預計抵達家門後的時間為準，也就是保險時間涵蓋去程（從家裡出發）到回程（從機場到家裡）。以清明連假為例，假設周四下午2點出發前往機場，直到周日晚上9點才會回到溫暖的家，則建議投保時間從周四下午2點至回程隔天周一下午2點，以24小時為單位做計算，確保整趟旅程都有保障。

圖／經濟日報提供

第二，事先備好醫療保障：旅平險除了基本意外險外，另建議加保傷害醫療、海外突發疾病醫療等保障；其中，以海外突發疾病醫療保障來說，在國外不像在台灣看醫生有健保給付，不論是門診、急診甚至住院的費用通常都非常昂貴，此時這些保障就發揮了保險的意義與功能，可以保障海外旅行期間因突發疾病住院、門診或急診接受治療的費用風險，讓醫療費用不會成為旅遊中沉重的負擔。

第三，額外加保急難救助：投保旅平險最後要注意是否有附加海外緊急救援服務，萬一不幸遇到意外或疾病時，需要緊急醫療轉送，費用通常相當可觀，日前一位台灣民眾前往日本旅行時因為突發疾病住院，送入加護病房插管急救，後續聯絡國際SOS前來協助，搭乘飛機順利返回台灣的醫院救治，一個月後才慢慢康復，總計這趟在日本的醫療費用及緊急醫療轉送回台費用高達近200萬台幣，因此出國投保旅遊平安險要注意是否提供「旅遊海外急難救助」、醫療專機的保障，才不致在突發狀況來臨時，難以負擔高額醫療費用。

以「安聯人壽安心Go旅行平安保險」為例，出國前10分鐘前可投保，海外突發疾病醫療健康保險針對海外突發疾病急診、住院、門診都有保障。此外，透過網路投保還有「世界安全護照」加值服務，享24小時全年無休的海外醫療、旅遊及法律協助專線諮詢，包括旅遊保健電話諮詢、醫療服務機構之推薦、安排住院、緊急醫療轉送、返國安排或轉送回國前之住院時間病況觀察及醫療傳譯等服務項目，讓民眾安心享受出遊樂趣。

（本文由安聯人壽行銷長鄭祥琨提供，記者戴玉翔採訪整理）