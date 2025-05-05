挑合適分紅保單 留意五要點

分紅保單成為近年保險市場熱銷保單，不少保險公司從開始的觀望，到積極加入市場。不過因為分紅保單的結構相對複雜，不少保戶聽了「霧煞煞」，而且金管會在2024年7月為保障消費者權益，從商品設計、資訊揭露、銷售行為、審查機制及董事會責任五大面向對分紅保單進行一系列規範，專家指出，民眾在投保分紅保單時，應留意五大要點。

公勝保經台北業務中心星耀事業部行銷協理劉家宏表示，民眾在投保分紅保單之前，應留意五大要點，第一，紅利非保證給付，但紅利分配比例受法令保障，分紅保單讓保戶有機會分享，保險公司經營這張分紅保單績效所產生的利潤，但紅利不是保證給付，會變動成較高或較低的數字，甚至可能因經營績效不佳、出現紅利為零的情況。

金管會規定，保險公司在每個會計年度結束後，須將上一會計年度分紅保單累積的可分配盈餘分配給保戶，且比例不得低於70%，若連續兩年未達到合理精算假設下推估之可能紅利金額之累積值時，保險公司應向主管機關說明理由及改善措施。

第二，確認紅利發放的方式，英式分紅適合想追求資產增值的人，美式分紅則適合想有現金流、有更高資金流動性的人；第三，在相同保障內容與給付條件下，分紅保單保費可能比不分紅保單貴；第四，了解保障內容、繳費年期等；第五，分紅保單的分紅來自於保單的死差、利差、費差，其中利差益（保單投資收益高於保單預定利率）是主要來源，因此劉家宏建議，保戶應選穩健經營、投資表現相對良好的保險公司。