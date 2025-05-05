分紅保單夯 壽險業搶大餅 讓退休更從容 財務更輕鬆

分紅保單熱銷，也讓愈來愈多家壽險公司加入市場，搶食大餅。截至目前共有五家壽險公司有推出分紅保單，分別是保誠人壽、富邦人壽、法國巴黎人壽、安達人壽，以及今年4月正式回歸分紅保單市場的凱基人壽，讓保戶在享有基本保障的同時，還能透過保單紅利參與保險公司的分紅保單經營績效，讓退休更從容，財務更輕鬆。

所謂「分紅保單」，是一種讓保戶參與壽險公司經營保單利潤分配的險種。除了提供基本的生命保障外，保戶也能分享保險公司年度經營成果，透過紅利來累積資產。目前市售的分紅保單都不保證分紅，有保障定期、終身，保戶也可以依需求決定定期或躉繳保費、美元計價或新台幣計價，依據紅利發放方式，分為英式分紅保單與美式分紅保單。

圖／經濟日報提供

英式分紅保單的紅利直接再滾入保額中，保單價值和保額會隨之增長，具有長期增值優勢；美式分紅保單的紅利則以現金形式發放，保戶可選擇現金提領、儲存生息、購買保額或抵繳保費，相對多元彈性。分紅保單具有專屬獨立帳戶機制，不會與保險公司的帳戶或其他資產相互混用，所有保費收入、理賠支出、行政費用及紅利計算都在這個帳戶裡運作。

分紅保單與不分紅保單相比，保戶有機會參與公司經營保單的成果，需承擔市場波動的風險，保費也相對高，較適合想累積資產、長期規劃的人，或是想進行資產規劃、傳承給後代的保戶。若選擇有壽險保額的分紅保單，也能透過長期投保分紅保單兼顧個人保障風險，同時有機會以分紅紅利作為退休的現金流，為自己未來的退休規劃做準備。

目前截至目前共有五家壽險公司有推出分紅保單，保誠人壽長期專注在台灣的分紅保單市場，至今已超過20年，保誠人壽過去11年所銷售的分紅保單，皆達到100%中分紅以上水平。富邦人壽在2023年重返分紅保單市場，除了誕生百億神單，且受惠於分紅型商品成長，帶動2024年初年度保費年增幅16.5%，且續年度保費年增10.9%、總保費收入年增12.5%，均優於業界平均。法國巴黎人壽同樣於2023年底推出首張分紅保單；安達人壽則自2024年起推出多張美元分紅終身壽險保單，期望藉由分紅保單以協助客戶達成人生規劃目標。

凱基人壽則在今年4月正式回歸分紅保單市場，提供台幣、美元兩種幣別保單的商品組合，滿滿足年輕族群對於資產累積、中壯族群對於退休規劃與穩健收益、樂齡族群對於資產傳承的需求。凱基人壽希望藉由分紅保單，助攻民眾兼顧未來保障又能共享紅利。