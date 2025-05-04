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新台幣強升 法人：有利資金流入、不利出口商和壽險
新台幣兌美元匯率上週累計升值1.462元，升幅達4.7%，至31.064元。法人表示，新台幣升值有利吸引資金流入，不過，對於出口商及壽險公司等恐造成不利影響。
新台幣兌美元匯率上週出現連日升值走勢，2日強勁升值9.53角，單日升幅達3.07%，至31.064元，創2002年統計以來單日最大升幅，震撼市場。新台幣上週累計升值1.462元，升幅4.7%。
永豐證券投顧指出，新台幣升值有利吸引資金流入，但是對於出口商和壽險公司可能構成資產減損，應留意評估。
台灣機械工業同業公會日前表示，新台幣狂升，衝擊機械業出口競爭力和外銷訂單，廠商匯損壓力遽增。晶圓代工廠台積電和聯電也指出，新台幣兌美元匯率升值，將對營收及獲利造成不利影響。
投顧業者分析，新台幣升值對於網通、被動元件、記憶體、電腦、系統組裝代工、電子零組件、光學、載板等產業都將造成不利影響；食品產業因進口原物料多以外幣支付，可望受惠，此外，資產股將可受惠台幣資產評價提升。
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