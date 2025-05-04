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獨家／華南投顧老董儲祥生退休 呂仁傑5日接任

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
華南投顧董事長儲祥生。記者周克威／攝影
華南投顧董事長儲祥生。記者周克威／攝影

公股投顧再傳人事異動，在台灣有投資股票的人大抵都聽過華南投顧董事長儲祥生」的名號，近期市場傳出儲董將屆齡退休消息。消息傳出，華南金控旗下華南永昌證券所華南投顧5日將召開臨時董事會討論董事長人事，將改由前台新投顧總經理呂仁傑接任。

值得注意的是，三大公股投顧中的兩大：華南投顧、第一金投顧新任董事長都在５月５日履新，華南投顧改由呂仁傑掛掛上陣，第一金投顧則是前康和投顧總經理黃詣庭，接下來應該都有一番新氣象。

3月底、4月初台新投顧內部盛傳呂仁傑將轉換跑道至華南投顧，但後來華南投顧董事會通過儲祥生續任，後台新投顧又公告新任總經理人事，確定出現呂仁傑離開，一度讓人事案陷入五里迷霧。消息指出，除非有特別情況，公股金融機構董總有65歲任用年齡上限，儲祥生已年滿65歲，故申請退休，華南方面找上呂仁傑，但4月時台新人事案還未走完，才會等到5月5日才召開臨董會討論新董座人事。

呂仁傑為密西根大學財務工程碩士，曾擔任國泰人壽投資分析主任，專精債券市場分析及全球總體策略研究，並於2022年2月接棒獲得升任台新金控首席總體經濟學家的李鎮宇職務。

儲祥生為淡江大學管科研究所碩士，早年曾在物資局工作，在1980年代台灣開放新券商成立的浪潮中，轉換跑道至證券圈，成為京華投研究員，還歷任京華證券經理、京華投信經理、京華投顧協理，1999年轉任德信投信副總，再升任總經理；2009年8月進入華南金控旗下華南永昌證券的華南投顧，擔任董事長兼總經理迄今，已近16年。

儲祥生 台新金控 董事長

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