FT專欄專家：壽險業避險急忙對沖美元部位 引發台幣飆升

經濟日報／ 編譯梁采蘩／綜合外電
金融時報推測，近期新台幣的強勢升值，可能是壽險公司遲來地急忙對美元部位避險所致。聯合報系資料照
金融時報推測，近期新台幣的強勢升值，可能是壽險公司遲來地急忙對美元部位避險所致。聯合報系資料照

新台幣2日創下近40年來最大單日升幅，彭博指出，市場普遍認為與經濟成長數據樂觀、美中貿易戰可能趨緩，以及美國科技股財報亮眼有關。但金融時報財經專欄Alphaville卻認為，這些說法過於牽強，近期新台幣的強勢升值，可能是壽險公司遲來地急忙對美元部位避險所致。

專欄指出，台灣憑藉壽險公司累積高達1.7兆美元的海外資產（多數為美國債券），成為區域金融超級強權。但這種表面上的金融與經濟實力，卻可能隱含重大弱點。台灣壽險公司對其不斷擴大的外幣曝險，並未採取嚴謹的避險措施，導致新台幣計價的負債與美元計價的資產間出現巨大錯配（mismatch）。

圖／經濟日報提供
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Alphaville今年1月撰文時說：「這種情況在亞洲屢見不鮮，差別只在規模。台灣的規模遠高於日本，也更為脆弱。由於金融帳封閉等複雜因素，若非允許壽險公司向央行大規模借款，風險幾乎無從化解。」

換言之，台灣壽險業的償付能力，實際上等於押注在「台灣央行能有效避免新台幣大幅升值」這一假設上，而監管單位也默許這種操作模式存在。若新台幣升值幅度過大，台灣壽險業的財務結構可能因此受重創。

Alphaville專欄推測，近期新台幣的強勢升值，可能是壽險公司遲來地急忙對美元部位避險、對沖美元部位所致，接下來一周匯市走勢值得關注。此波壓力已蔓延至南韓，韓元亦出現類似跳升，可能是部分壽險公司因美元避險成本高，轉用韓元作為替代避險工具。

一般而言，相較於貨幣大幅走貶，各國較能應對貨幣劇烈升值，因央行可無限制印鈔、購買海外資產。

但Alphaville專欄指出，台灣央行正處於進退維谷，一方面長期避免過度阻升新台幣，免遭美國財政部貼上「匯率操縱國」標籤；同時，川普政府再掀貿易戰壓力，「台灣在軍事保護上幾乎完全依賴美國，當局不願在此敏感時刻做出任何可能激怒華府的舉動」。

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