貝萊德：對成熟股市保持樂觀 但預期短期將有更多波動

貝萊德認為，現階段對於成熟股市仍保持樂觀，但預期短期將有更多波動。政策不確定性導致交易放緩，主要是因為投資人在短期內難以評估資產價值。不過，隨著情勢逐步明朗，交易活動將恢復。

美國進入財報季，貝萊德在財報中尋找企業面臨壓力的跡象，例如供應鏈的變化、將成本轉嫁給消費者的能力、消費者需求等。針對「科技七巨頭」，鑒於人工智慧（AI）模型效率提升及受貿易戰的影響，關注重點在於AI資本支出計畫是否有任何變化。在消費品方面，重心則在消費者信心減弱和潛在漲價所帶來的影響。

貝萊德指出，LSEG數據顯示，2025年S&P 500指數成分股的企業獲利預期已從1月的14%下修至約9%。由於長期的不確定性，不排除獲利進一步下調的可能。由於對海外營收及依賴全球供應鏈，非核心消費品及工業股的2025年獲利前景急劇下滑。

貝萊德加碼美股。短期內，政策不確定性可能對成長股及股市形成壓力。不過，美股仍可望重新獲得全球領導地位，受惠於AI等大趨勢有撐，且潛在的經濟前景和企業獲利仍然穩健。

貝萊德也加碼日股，認為日本持續進行對股東有利的企業改革，將推升日股正向發展。由於日圓在市場承壓時可能走強，因此貝萊德投資部位通常不進行貨幣避險。貝萊德對歐股則是中立立場，認為歐股可望受惠於歐洲央行（ECB）降息。