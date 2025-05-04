川普關稅政策對金融業機會與挑戰並存 分散策略...避免過度集中

美國總統川普暫緩對等關稅90天，不過近期多次對外談話，都表達將持續課徵高關稅立場，為金融市場增添變數，銀行業坦承，川普關稅政策對金融業可說機會與挑戰並存，15金控因應美國的關稅制裁，紛紛擬訂作戰計畫，包括採分散策略，降低集中單一國家與產業的風險。

據金管會2024年底統計，國銀在新南向共設332處據點，占總海外據點640處的52%，顯示國銀在新南向市場積極布局，一旦美國對等關稅延燒到新南向市場，對國銀業務量能或獲利影響較大。

兆豐銀表示，大陸四據點皆以服務台商為主力，近年因美中貿易摩擦、大陸經濟成長放緩，台商產線已逐漸移往東南亞，兆豐銀將持續觀察川普貿易政策下台商跨境布局動向及趨勢，並善用國內外聯行間商情通報合作機制，掌握商機。

合庫目前僅於大陸地區設有四家分行、一家支行。考量大陸地區經濟下行及政經風險仍高，已進行曝險額度控管，並秉持質重於量原則承作業務。

臺銀強調已積極管控曝險，截至2月底，大陸地區曝險總額度占淨值比率3.36%，為八大公股行庫最低。面對川普貿易報復，預期將迫使各國企業增加在美投資設廠，加速全球供應鏈重組；將持續積極管控風險，除要求各海外分支機構與當地主管機關保持密切聯繫以掌握最新法規調整營運策略，並持續慎選往來客戶。

華南銀主管說，台積電（2330）及半導體供應鏈赴美設廠將增加融資需求，對銀行業務量能和獲利動能是助力；若MAGA計畫引發全球關稅戰，可能導致通膨升溫和需求減少，增加系統性風險及違約機率，將對銀行獲利帶來阻力。