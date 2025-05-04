海外曝險攀高 國銀備戰 金管會已要求三大措施

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會統計，2024年底金控海外曝險額28.7兆元，最大曝險池的美國市場是10.1兆元占比35.5%。圖／聯合報系資料照片
據金管會統計，2024年底金控海外曝險額28.7兆元，最大曝險池的美國市場是10.1兆元占比35.5%。圖／聯合報系資料照片

據金管會統計，2024年底金控海外曝險額28.7兆元，最大曝險池的美國市場是10.1兆元占比35.5%，若美國川普在宣布暫緩對等關稅90天後，仍祭鐵腕政策，將衝擊金控除美國外，約18.5兆元、占比64.5%的海外市場。

海外曝險量是由投資淨額、放款淨額、存放與拆放金融同業三大塊合計，金控海外投資以子壽險為大宗，銀行次之。一旦美國對等關稅在全球，尤其是金融市場掀起腥風血雨，也將連動影響金控獲利、業務量能。

據數據顯示，金控海外投資曝險前十大國家，依序是美國、大陸、法國、英國、澳洲、日本、南韓、香港、加拿大和阿拉伯聯合大公國，扣除美國，其餘九國曝險總量是10.83兆元。

圖／經濟日報提供
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一家金控主管說，若美國川普對全球各國無差別、對所有進口到美國的商品課徵高額關稅，將衝擊全球經濟成長，估股市將走跌、債市殖利率下跌、美元則小幅升值。

以金控子壽險海外投資來看是「兩壞一好」，股市走跌不利壽險海外投資評價利益，將壓縮實現資本利得空間，獲利恐受壓抑，債市殖利率下滑不利新錢投資收益率，但有助舊債評價損失縮小，美元走升，減緩匯損壓力。

對金控子銀行海外投資而言，也因川普MAGA計畫，有推升通膨並壓抑企業獲利的疑慮，銀行得留意海外企業財務狀況，隨時注意違約風險。

華南銀主管坦言，對等關稅將對各國企業有三大衝擊，一、各國製造業因輸美的關稅成本上升而減少收益，這些企業恐面臨營運風險、增加貸款違約機率。

二、關稅通常會轉嫁給美國進口商，導致價格上漲，進而減少美國與這些國家的貿易往來，間接降低貿易相關融資需求，三、各國經濟表現恐因關稅影響受挫，這三大衝擊都將對銀行海外授信的資產品質構成潛在風險。

金管會主委彭金隆日前坦言，美國加徵關稅會導致某些產業出口競爭力變差，要求銀行貸款時要分散風險，包括地區、產業、業務都要分散。

金管會副主委莊琇媛也說，川普關稅戰牽涉到各產業、銀行放款對象也不同，若客戶是當地出口廠商，影響較大，若僅是當地內需企業，影響有限。

金管會已要求國銀做三大措施，一、專責單位控制風險，二、掌握授信資產品質，確實提列備抵呆帳，三、應就各海外經營環境差異，建立適當風險胃納及風險辨識機制，納入內控內稽制度落實執行，強化監督與控管。

美國 關稅

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