獨立銀行瞄準跨境聯貸 搶占MAGA相關商機

川普MAGA計畫要讓美國再次偉大，獨立銀行多數海外據點較少，未必能如大型銀行能透過美國在地分、子行，就近掌握相關商機。不過，看準大型台商集團在台灣本地籌資仍是主流，獨立銀行將透過深耕在地、以國際金融分行（OBU）或東南亞地區據點為觸媒，伺機介入相關的跨境聯貸，搶占MAGA帶動的金融服務相關商機。

不過，獨立上市銀行還是有三家較為特殊，包括上海商銀（5876）在美國有洛杉磯分行，王道銀行有美國子行華信銀行，另外，曾經赴美併購銀行未果的台中銀（2812），針對MAGA仍展現繼續尋找併購美國當地銀行的強烈企圖心。

王道銀行（2897）表示，川普政府推動減稅的政策，有利於企業擴張與進行投資，進而增加不動產放款需求，特別是商辦、零售店舖和地產開發的融資需求，將有利於美國華信銀行的商業不動產放款業務；此外，美國政府降低高所得族群的稅負，減輕中低收入勞工的稅賦，也預期可激勵零售及住宅類商業不動產放款，這些業務均為王道銀美國子行華信銀行的主力，同時也將逐步拓展業務朝多元發展，把握川普MAGA的正面影響與商機。

台中銀行表示，台中銀目前在馬來西亞設有分行，馬國因為關稅戰壓力較小，持續吸引全球及台商的投資發展，台中銀透過馬國在地據點的地域優勢與競爭力，爭取參與國際聯貸業務。同時也不排除併購以加速切入美國市場。2023年台中銀收購美西地區銀行雙方合意終止，但鑒於科技巨頭領頭羊群起，以及避免關稅懲罰效應將磁吸供應鏈投資美國建立據點，因此台中銀不排除持續尋找併購取得當地銀行，快速切入供應鏈新秩序重組商機。