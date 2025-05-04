川普啟動MAGA政策 多家銀行啟動拓點 強化台美經貿

川普啟動MAGA政策，讓銀行動起來，多家銀行評估立新據點，或是升格辦事處，包括中信金（2891）強調將持續評估美國新據點設立，玉山金（2884）透露德州達拉斯代表處正在申設中，臺灣金（8042）旗下臺灣銀行於美國設立矽谷與鳳凰城二家辦事處，後續適時評估升格營運據點。

中信金持續完善美國服務，例如已在亞利桑那州設置LPO（Loan Production Office），齊備專責團隊服務半導體供應鏈及其員工眷屬，就近提供完整的法、個金服務。又如近期將設立洛杉磯分行。中信金強調，將持續評估美國新據點設立，有效串聯亞洲完整布點，並連結美國據點，強化重點產業鏈及供應鏈（半導體製造、電子製造等）落實美國投資計畫，另配合台美經貿政策，持續強化兩地商機連結。中信金在美國設有紐約分行、美子行及洛杉磯辦事處。

玉山金旗下銀行於美國設有洛杉磯分行，德州達拉斯代表處正在申設中。川普政府以MAGA為核心，透過關稅為手段，期望吸引製造業回流美國，玉山強調，將持續關注政策方向及廠商動態，企業如有投資設點需求，將提供完善跨境整合服務。

臺灣金旗下臺灣銀行於美國設立紐約及洛杉磯二家分行、矽谷與鳳凰城二家辦事處，後續適時評估升格營運據點。臺銀表示，川普2.0啟動MAGA計畫，強調美國製造、關稅保護主義，並鼓勵企業在美國本土投資設廠，將推動製造業回歸美國。許多台商前往美國設廠，亦帶動上下游產業供應鏈一同前往，預期隨台灣產業於美國持續擴張投資將有建廠與資本支出等資金需求，臺銀可協助提供赴美投資所需融資及相關金融服務，藉此擴大海外業務基礎。

另外，在美國無據點的銀行，也擬訂作戰計畫。國泰世華銀行調整業務策略，因應全球經濟變動和供應鏈重組帶來的挑戰與機會，如持續評估增加海外服務據點，現已獲金管會核准申設印度孟買分行，待向印度儲備銀行遞件申請；另一分面，亦加強各據點產品與系統之完整度，以提供客戶更便利及多元的服務；同時，擴增國際人才之招募與培訓，提升各據點之服務品質與效率。

台新銀行表示，隨著台積電正式宣布加碼投資美國，確實有可能帶動產業供應鏈重新評估海外布局甚至美國布局。但無論從經濟或者政治的面向觀察，在面對如此多的不確定因素下，銀行仍會持續審慎評估全球政經情勢的變化來決定海外布局的策略。

凱基金控旗下凱基銀行目前海外沒有分行，第一家海外分行香港分行預計最快5月中開業，因此對於川普MAGA影響，香港分行開業後將強化法人跨境服務，在大型企業放款高成長的基礎上，持續耕耘企業法人跨國發展的金融服務需求。