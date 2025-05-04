川普2.0！廠商擴大美國投資帶動資金需求 金控業搶台商赴美商機

川普2.0啟動，MAGA（Make America Great Again，讓美國再次偉大）成為重點，分析台灣金融業海外布局，目前15金控中，有八家在美國設立據點，包括分行、子行，及子行轄下的分支機構，合計超過100個據點，將因各國爭相赴美設廠、布建產線而受惠，其中民營金控中信金（2891）據點最綿密，公股行庫則以第一金布局最完善。

中信表示，近年受地緣政治影響，全球供應鏈大幅調整及重組，美國為大部分台商產品所流向的終端市場，將帶動供應鏈、工廠、人才逐步向美國移動，長期擴大對美投資量。美國政策走向亦將加速供應鏈於美國的布局，川普上任後此趨勢將會持續。

提供貸款 支持跨境金流

華南銀行主管說，川普的MAGA計畫對企業營運有三大影響，一、台商將加速將生產基地轉移赴美並擴大在美國投資設廠，特別是高度自動化生產的中高階科技產品；二、台商將產地撤出大陸或分散到美國或東南亞，並以AI與機器人技術提升營運表現；三、擁有在美國本土生產能力的企業，或是美國生產營收占比高者，將具備競爭優勢，有助其在全球供應鏈布局中取得有利地位。

國銀主管表示，對銀行來說，企業赴美設廠投資將帶動資金需求，銀行可依此積極替台商企業提供貸款、供應鏈金融及跨境金流支持或管理等三大服務，協助台灣企業在美國市場穩健發展。

圖／經濟日報提供

兆豐銀行表示，川普2.0加徵關稅等政策，牽動全球供應鏈重整速度與幅度，台灣產業多屬出口導向，尤以半導體先進／成熟製程、電子產業重要關鍵零組件的終端製造及組裝產業鏈等受川普政策影響較大，可能增加台商赴美設廠商機。兆豐銀進一步表示，目前部分台廠在2025年有擴大廠區、購買機器設備、營運資金等需求，兆豐銀已密切關注以協助規劃系列金融服務。

合庫金旗下合庫銀也透露，台積電於美國設廠及再加碼投資，台積電及相關供應鏈在美融資需求，將是合庫銀可期待的商機。

美去監管 金融業迎利多

永豐金指出，川普2.0時代已開啟貿易戰，未來可能帶來減稅、去監管等政策，對美國製造業、能源業、金融業、國防產業帶來利多，尤其是半導體、AI、軍工等關鍵技術領域。此外，基礎建設投資可能增加，帶動建築與原物料需求。

15金控中，在美國市場有據點的，包括中信金、第一金、兆豐金、合庫金、華南金、永豐金、玉山金及臺灣金等八家，其中以中信金據點最綿密，中信金旗下美國子行轄下包括加州、紐約、紐澤西州等，共計設有20家分行，中信銀在美國紐約，也設立分行，總計中信金光是在美國的銀行據點，就有21個，是布局最完成的金控。

公股金控在美國的布局也相當靈活，第一金控，第一金的美國子行，設有矽谷、爾灣等八分行，一銀本身在美國也設有紐約、洛杉磯、休士頓、關島等四個據點，合計達12個據點，是公股金控中布局最廣的金控。

其次為兆豐金與合庫金，旗下銀行在美國各自設有四個分行據點，其中兆豐銀行有紐約、芝加哥、洛杉磯、矽谷四分行，合庫銀則有紐約、休士頓、洛杉磯、西雅圖四分行。華南金及臺灣金旗下銀行，在美國則各有兩據點，華南銀行及臺灣銀行都分別在紐約及洛杉磯設立分行。

公股金控中，布局最完整就屬第一金，第一銀行目前在全球17個國家設有43處海外據點，其中在美國地區擁有12個分行，包括美國子行及紐約、洛杉磯、休士頓、關島等分行，是三商銀之首，彰銀與華南銀也都在紐約、洛杉磯設分行，均掌握關鍵商機。

民營金控中，還有玉山金及永豐金，都在華人聚集地較多的洛杉磯設立分行。（記者夏淑賢、林勁傑、廖珮君、陳美君、戴玉翔）